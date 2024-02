Volkswagen anuncia investimento extra de R$ 9 bilhões e mira produção de modelos híbridos

A Volkswagen do Brasil vai adicionar R$ 9 bilhões ao seu plano atual de investimentos, que era de R$ 7 bilhões para o período de 2022 a 2026, e entrar na rota da eletrificação de seus veículos no País. O grupo anunciou na noite desta quinta-feira, 1º, que vai produzir carros híbridos flex, que podem usar etanol ou gasolina, e uma nova picape em segmento no qual ainda não atua. Os projetos serão, em parte, desenvolvidos no País.

PUBLICIDADE Assim, o plano de investimentos da montadora alemã passa a ser agora de R$ 16 bilhões e foi estendido até 2028. Inclui ainda 16 lançamentos a partir deste ano, entre quatro modelos inéditos, atualizações de carros atuais e importados (entre os quais, modelos elétricos). O montante inclui também a modernização das quatro fábricas do grupo que vão receber os novos projetos. No mês passado, a General Motors também anunciou investimentos de R$ 7 bilhões para o período de 2024 a 2028. Em meados deste mês, a Stellantis (dona da Fiat, Jeep, Peugeot, Citroën e RAM) divulgará seus planos para os próximos cinco anos.

Recomendado para você Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading...

Ciro Possobom: 'carro elétrico ainda é caro e falta estrutura para abastecimento' Foto: Tiago Queiroz/Estadão

No fim de 2023, já haviam divulgado novos aportes no País a Renault (R$ 2 bilhões, em 2024 e 2025), a Nissan (R$ 2,8 bilhões, de 2023 a 2025) e a Caoa Chery (R$ 3 bilhões, de 2024 a 2028).

Segundo Ciro Possobom, presidente da Volkswagen do Brasil, a fábrica de São José dos Pinhais (PR) ficará com a produção da nova picape; a de São Carlos (SP), com um inédito motor 1.5 híbrido flex; e a de Taubaté (SP), com um novo automóvel, provavelmente um SUV compacto.

A planta Anchieta, em São Bernardo do Campo (SP), terá dois novos produtos. Embora o executivo não confirme, serão dois híbridos, segundo o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Possobom não informa a data de lançamento do primeiro híbrido, e só adianta que não será neste ano. Todos os veículos produzidos no Brasil serão exportados para a América do Sul.

Na tarde desta sexta-feira, 2, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e mais oito ministros participarão de evento na fábrica da montadora no ABC paulista de oficialização do novo programa de investimentos.

Publicidade

Híbridos

Possobom afirma que a Volkswagen desenvolverá uma nova plataforma de veículos, chamada de MQB Hybrid, que comportará modelos híbridos flex em várias opções (leve, médio e plug-in, por exemplo). “Poderemos usar a plataforma para qualquer tipo de hibridização, mas (a produção) vai depender da estratégia da companhia e de análises do mercado.”

Fábrica de São Bernardo do Campo deverá produzir dois carros híbridos Foto: VW/Divulgação

Carros elétricos só estão nos planos da montadora para o final da década. “Ainda são muito caros, precisam de uma cadeia forte de fornecedores de baterias e motores e ampla infraestrutura de recarga”, justifica o presidente da Volkswagen.

Em sua opinião, modelos a bateria atualmente são indicados para quem pode ter pelo menos dois carros, o elétrico para uso urbano (por causa dos carregadores) e o outro a combustão ou híbrido, para viagens mais longas. “Eu confio no flex, é um ativo do Brasil”, diz ele, acrescentando que o etanol, combinado com uma solução de eletrificação, é uma boa alternativa para o País.

Ele explicou que a produção local de um carro só se justifica para volumes de 60 mil a 100 mil unidades ao ano — os carros elétricos, hoje, representam apenas 0,9% das vendas no mercado brasileiro, e os híbridos, 3,4%.

PUBLICIDADE Países da Europa e os Estados Unidos enfrentam, atualmente, queda nas vendas de elétricos devido à redução de incentivos para a compra, falta de infraestrutura de recarga e desvalorização dos modelos usados. Leia também GM anuncia investimento de R$ 7 bi no Brasil de olho em regulação de elétricos e concorrente chinesa

Híbrido, elétrico e célula de combustível - veja como são as novas tecnologias para automóveis

Carros elétricos usados encalham na Europa, China e EUA e emperram a venda de veículos novos Outro projeto incluído no novo plano de aportes é a produção de biometano em parceria com a Raízen no interior de São Paulo. Segundo Possobom, inicialmente metade do gás natural utilizado nas fábricas de São Bernardo e de Taubaté será de biometano feito a partir do bagaço da cana. Incentivos no Nordeste Possobom informou que o novo plano de investimentos não terá aporte da matriz alemã, mas a subsidiária brasileira buscará empréstimos locais, por exemplo, no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), especialmente para os projetos de introdução de novas tecnologias e uso de inteligência artificial, por exemplo.

O plano foi aprovado em meados de janeiro, embora já estivesse praticamente pronto no fim do ano passado, à espera da provação do projeto da reforma tributária — que incluiu a extensão de incentivos para montadoras do Nordeste e Centro-Oeste, beneficiando a Stellantis (com fábrica da Jeep em Pernambuco), a BYD (que comprou as instalações da Ford na Bahia) e, em menor escala, os grupos Caoa/Chery e HPE/Mitsubishi, com unidades em Goiás.

Em alta Economia Com crescimento ‘chinês’, Bangladesh reduz miséria em 80% e vira exemplo mundial inesperado Conselho avalia adiar decisão sobre sucessão na Vale; permanência de Bartolomeo está em xeque Unipar investe em seus talentos “Há outros projetos que poderiam estar nesse pacote, mas decidimos esperar”, diz Possobom. Antes da votação do projeto, que estendeu o fim do incentivo fiscal de 2025 para 2032, Volkswagen, GM e Toyota lideraram campanhas contra a prorrogação. Entre os argumentos estava o de que o benefício prejudicava a concorrência e levaria empresas do Sul e Sudeste a reverem investimentos. O executivo avalia que, embora aprovada, a prorrogação dos incentivos tem novas regras, como a proibição de transferência de créditos de IPI de uma fábrica para outra que não esteja no Nordeste, e a tributação dos benefícios, o que reduz em quase 30% o valor total do incentivo. Também ocorreu no final de dezembro a aprovação do programa automotivo Mover, que dará descontos de IPI para investimentos na produção de carros híbridos e elétricos. Maior crescimento A Volkswagen foi a montadora que mais cresceu em vendas no ano passado, com 345 mil unidades, 28,2% a mais que no ano anterior. O mercado total de automóveis e comerciais leves cresceu 11,3%. A marca encerrou o ano com 15,8% de participação no mercado, ficando em segundo lugar, atrás da Fiat, com 21,8%, e próxima da GM, com 15%. O grupo registrou em 2023 seu terceiro ano seguido de resultados positivos, embora não divulgue os números.

Publicidade

Para lançar o novo programa de investimentos, a empresa realizou negociações com dirigentes dos quatro sindicatos de metalúrgicos que representam os trabalhadores das quatro bases. Os acordos envolvem reajustes salariais, pagamento de participação nos lucros e contratações, entre outros itens. Ao todo, a Volkswagen emprega 13 mil pessoas no Brasil.