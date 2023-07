Nike e Dynasty Gold enfrentam investigação no Canadá por suposto uso de trabalho forçado de uigures

A Nike Canadá e a empresa de mineração Dynasty Gold estão sendo investigadas por uma agência do governo canadense por supostamente utilizarem trabalho forçado de uigures em suas cadeias de suprimentos e operações.

A Nike Canadá e a empresa de mineração Dynasty Gold estão sendo investigadas por uma agência do governo canadense por supostamente utilizarem trabalho forçado de uigures Foto: Nike Barra Rio

As investigações foram anunciadas na terça-feira, 11, por Sheri Meyerhoffer, que lidera uma agência criada pelo governo do primeiro-ministro Justin Trudeau em 2019 para examinar denúncias de violações de direitos humanos por empresas de vestuário, mineração, petróleo e gás do Canadá que atuam no exterior.

Meyerhoffer disse que seu escritório, chamado de Ombudsman Canadense para Empresas Responsáveis, está agindo depois que as empresas se recusaram a entrar em mediação sobre as denúncias. “Para avaliar completamente as alegações, decidi iniciar uma investigação independente para coleta de fatos”, disse ela em uma entrevista coletiva.

No caso da Nike, as denúncias se basearam principalmente em informações compiladas pelo Instituto de Política Estratégica Australiano, que alegava que a empresa tem relações na cadeia de suprimentos com várias empresas na China que têm vínculos com trabalho forçado de uigures.

“A Nike afirma que não possui mais vínculos com essas empresas e forneceu informações sobre suas práticas de due diligence (investigação voluntária)”, afirmou o escritório de Meyerhoffer em um comunicado à imprensa. A Nike já negou anteriormente as alegações de que se beneficia do trabalho forçado, afirmando que não obtém produtos da Região Autônoma Uigur de Xinjiang e que “confirmou com seus fornecedores contratados que eles não estão utilizando têxteis ou fios girados da região”.

Continua após a publicidade

A outra investigação analisa se a Dynasty Gold se beneficiou do trabalho forçado de uigures em uma mina na China, na qual a empresa sediada em Vancouver possui uma participação majoritária. “A resposta da Dynasty Gold à denúncia é de que ela não tem controle operacional sobre a mina e que essas alegações surgiram depois que ela deixou a região”, disse o escritório de Meyerhoffer.

Nem a Nike nem a Dynasty Gold responderam imediatamente aos pedidos de comentários sobre as investigações canadenses./WP