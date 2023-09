Uma nota de US$ 10 mil de 1934 foi leiloada por US$ 480 mil (cerca de R$ 2,37 milhões) em evento realizado pela Heritage Auctions, casa de leilões com sede em Dallas, no Texas, Estados Unidos. Hoje em dia, US$ 10 mil são equivalentes a cerca de R$ 49.325.

Segundo a descrição no site da Heritage Auctions, a nota do Federal Reserve recebeu certificação da Paper Money Guaranty (PMG), classificada como Exceptional Paper Quality (EPQ), o que significa “qualidade de papel excepcional” em português.

Leia também

A casa de leilões, que tinha expectativa de que o item seria vendido por mais de US$ 300 mil, afirmou que o valor pago não foi surpresa, dado o interesse consistente por notas com as maiores denominações. “Notas de grandes denominações sempre atraíram o interesse de colecionadores de todos os níveis”, afirmou em comunicado Dustin Johnston, vice-presidente de moeda da Heritage Auctions.

Nota de US$ 10 mil foi leiloada nos EUA por US$ 480 mil (cerca de R$ 2,37 milhões). Foto: Heritage Auctions/HA.com

De acordo com o Museum of American Finance (Museu das Finanças Americanas, em português), a nota de US$ 10 mil, que traz o retrato de Salmon P. Chase, Secretário do Tesouro na administração do presidente Abraham Lincoln, foi a moeda americana de maior denominação a circular publicamente nos Estados Unidos.

Uma nota de US$ 100 mil também já chegou a ser emitida no país, com o retrato do presidente Woodrow Wilson, mas o seu objetivo era transferir fundos entre bancos do Federal Reserve. A nota de maior valor emitida nos EUA desde 1969 é a de US$ 100, diz o museu.