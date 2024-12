O que a França pode fazer para barrar o acordo entre União Europeia e Mercosul?

O acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia pode dar um passo significativo nesta semana. O secretário de Assuntos Econômicos do Ministério das Relações Exteriores, Maurício Lyrio, disse na segunda-feira, 2, que as pendências do acordo entre União foram submetidas aos líderes dos dois blocos depois de mais uma rodada de negociações em Brasília. A declaração foi dada em conversa com jornalistas para explicar a viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a Cúpula do Mercosul, no Uruguai. O evento ocorrerá nestas quinta e na sexta-feira, 5 e 6, em Montevidéu.

Um dos temas principais da cúpula deve ser a posição contrária da França ao acordo, que engloba desde agricultores até o presidente Emmanuel Macron. Em resposta, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que a França “não apita nada”. Em termos gerais, o texto prevê uma área de livre comércio entre os dois países, em uma situação em que Brasil teria mais espaço para exportar mais commodities (tais como os produtos agropecuários), e, por sua vez, os europeus teriam a oportunidade de exportar mais produtos manufaturados e industrializados.

Cúpula do Mercosul em 2023; países voltam a se encontrar nesta quinta e sexta-feira, em Montevidéu, no Uruguai Foto: PEDRO KIRILOS/ESTADÃO

Assinado em 2019, o acordo nunca foi implementado. A conclusão completa do texto e o começo do processo para sua implementação ficaram travadas até 2023, pois os europeus resistiam em tratar do assunto com o governo Jair Bolsonaro, diante da piora nos índices de desmatamento na Amazônia. Para o economista Paulo Feldmann, coordenador de projetos e professor da FIA Business School, além de docente da USP, o motivo da resistência é meramente econômico. "Justamente quem está retardando isso são os agricultores franceses, que são extremamente protecionistas e sabem que a agricultura brasileira é muito mais competitiva. Com o acordo entre os europeus, a França tem hoje grandes vantagens para vender para toda a Europa, e, com a chegada do acordo com o Mercosul, ela perderia essa vantagem", afirma Feldman.

O capítulo mais recente dessa celeuma foi a crise gerada pela declaração de Alexandre Bompard, presidente do Carrefour. No dia 20 de novembro, ele comunicou que a varejista se comprometia a não comercializar carnes provenientes do Mercosul justificando que os produtos não respeitavam os requisitos e normas do mercado francês. Depois da repercussão negativa, ele recuou e emitiu uma carta se desculpando.

Para especialistas ouvidos pela reportagem, no cenário atual, a possibilidade de o acordo vir a ser barrado devido aos protestos dos franceses é remota, já que, além da França, apenas a Polônia já se manifestou contrária. Outros países, tais como Itália e Holanda, fizeram apenas ressalvas, mas não pretendem barrar o acordo. A União Europeia conta com 27 países membros, e a posição dos contrários é, por ora, insuficiente para que a proposta não siga adiante.

“Eu entendo que não [França barrar o acordo], até porque, ela não tem votos suficientes para não aprovar. Lembrando que a maior parte dos países tem interesse em fazer o acordo, e a expectativa é de que seja aprovado”, afirma Michael Roubicek, professor da Fundação Vanzolini e conselheiro de administração e fiscal em diversas empresas.

Para Fernanda Brandão, coordenadora do curso de relações internacionais da Faculdade Mackenzie Rio, a única forma da França barrar o acordo é a de fazer uma coalizão e conquistar a minoria de bloqueio (entenda abaixo o termo). “Dada a situação geral, a perspectiva é que se o acordo for concluído que ele seja aprovado sim no âmbito do Parlamento Europeu e que a França não consiga barrar”, diz Fernanda.

Entenda o conceito de “minoria de bloqueio”

O texto que vier a ser assinado entre a Comissão Europeia e o Mercosul precisa ainda passar pela apreciação do Conselho da União Europeia e do Parlamento Europeu, que podem aprová-lo ou não. Segundo as regras de votação, o acordo é aprovado quando há a maioria qualificada, atingida quando 55% dos estados-membros (ou seja, 15 dos 27 países) desde que reúnam 65% da população total da União Europeia.

O mecanismo de minoria de bloqueio ocorre quando ao menos quatro países votam contra desde que representem, juntos, o equivalente a 35% da população.

União Europeia permite a cooperação de 27 países do continente em diversas áreas Foto: Reprodução/https://european-union.europa.eu/

Pressão política

Na avaliação de Rodrigo Cezar, professor do curso de relações internacionais da Fundação Getúlio Vargas (FGV), juridicamente a França têm poucas chances de conseguir barrar o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Porém, ele não minimiza a pressão política que está sendo exercida pelos franceses, que pode, em última instância, impactar as decisões do Conselho da União Europeia e Parlamento Europeu.

“Existe um grande processo de negociação antes de ir para o Conselho e Parlamento. Se, eventualmente, a pressão que vier a ser exercida comprometer a votação, o item não é apresentado. Se fosse para votação e fosse barrado, teria um custo reputacional muito grande. Porém, a União Europeia de forma geral está otimista em relação ao acordo”, diz Cezar.

Uma outra possibilidade, segundo o especialista, é o acordo ser aprovado de forma mista. No acordo misto, o parlamento de cada país vai apreciar o acordo, e é aí que a França pode não aprová-lo internamente. Se isso ocorrer, o acordo pode ser implementado de forma provisória nos aspectos exclusivos de competência da União Europeia, porém, sem aquilo que é de competência de cada país. O especialista lembra que essa não é a primeira vez que a França se mostra contrária a um acordo comercial. O mesmo já ocorreu com o Acordo Econômico e Comercial Global entre a União Europeia e o Canadá (Ceta), e o Acordo de Parceria Transatlântica de Comércio e Investimento (TTIP), com os Estados Unidos. No caso da Ceta, por exemplo, as restrições da França foram em relação às provisões de proteção de investimentos "A França não ratificou o CETA, e, por isso, ele é um acordo misto. Mesmo assim, o acordo existe e ele está em implementação provisória. Isso significa que mais ou menos 90% do conteúdo do acordo ele está sendo implementado apesar de chamada implementação provisória", explica Cézar.

O que é o acordo?

As negociações de livre comércio entre os dois continentes tiveram início há 25 anos, em 1999. Em resumo, ela prevê zerar as tarifas de importação sobre cerca de 90% do comércio bilateral num prazo de 15 anos. Os dois blocos representam juntos cerca de 25% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial, num mercado de 780 milhões de pessoas, num dos maiores acordos comerciais do mundo.