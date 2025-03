Os centibilionários são pessoas as pessoas mais ricas do mundo, com patrimônios a partir de US$ 100 bilhões. Eles se destacam ainda mais dos chamados “superbilionários”, que possuem riquezas que ultrapassam US$ 50 bilhões.

Apenas 16 pessoas no mundo todo fazem do seleto grupo de centibilionários, de acordo com reportagem do The Wall Street Journal (WSJ), com base em dados da empresa de inteligência de patrimônio global Altrata.

PUBLICIDADE Em 1987, quando a Forbes publicou sua primeira lista de bilionários, a pessoa mais rica do mundo era o japonês Yoshiaki Tsutsumi, magnata do setor imobiliário com uma fortuna de US$ 20 bilhões. Hoje, a pessoa mais rica do mundo, Elon Musk, possui um patrimônio de US$ 419,4 bilhões, mais de duas milhões de vezes o patrimônio líquido mediano de uma família americana, segundo o jornal. Boa parte dos centibilionários são empreendedores que fizeram fortuna no setor de tecnologia ou cujas indústrias foram impulsionadas a novos patamares pelos avanços tecnológicos. Dos 10 indivíduos mais ricos da lista, seis se enquadram nessa categoria, aponta o WSJ.

Entre os centibilionários, há apenas uma mulher, Alice Walton, filha do fundador do Walmart.

Elon Musk é a pessoa mais rica do mundo atualmente Foto: Pool via AP

Veja quem são as únicas 16 pessoas que são centibilionárias no mundo

1º Elon Musk (Tesla): US$ 419 bilhões

2º Jeff Bezos (Amazon): US$ 264 bilhões

3º Bernard Arnault (LVMH): US$ 239 bilhões

4º Lawrence Ellison (Oracle): US$ 237 bilhões

5º Mark Zuckerberg (Meta): US$ 221 bilhões

6º Sergey Brin (Alphabet): US$ 161 bilhões

7º Steven Ballmer (Microsoft): US$ 157 bilhões

8º Warren Buffett (Berkshire Hathaway): US$ 154 bilhões

9º James Walton (Walmart): US$ 118 bilhões

10º Samuel Robson Walton (Walmart): US$ 114 bilhões

11º Amancio Ortega (Inditex): US$ 113 bilhões

12º Alice Walton (Walmart): US$ 110 bilhões

13º Jensen Huang (NVIDIA): US$ 108 bilhões

14º Bill Gates (Microsoft): US$ 106 bilhões

15º Michael Bloomberg (Bloomberg): US$ 103 bilhões

16º Lawrence Page (Alphabet): US$ 101 bilhões