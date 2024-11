OAB de São Paulo fará primeira eleição 100% online

No próximo dia 21 de novembro, quinta-feira, a seção paulista da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB SP) realizará, pela primeira vez, eleições remotas. Os associados em dia com a instituição, entre os mais de 380 mil inscritos na entidade, poderão votar de qualquer lugar em que estejam, no período entre 9h e 17h, utilizando celular, tablet ou computador, desde que haja sinal de internet disponível.

A votação envolve a diretoria da Secional e da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo (Caasp), além de conselheiros(as) estaduais e federais e as diretorias das 257 Subseções no Estado. As chapas escolhidas terão mandato para o triênio 2025-2027.

“Eleições online é o tipo de mudança proporcionada pela tecnologia que só traz vantagens”, comemora Marcio Kayatt, presidente da Comissão Eleitoral da OAB SP. Ele ressalta que a mais relevante dessas vantagens é o aumento da acessibilidade, já que, com o formato online, deixa de ser obrigatório comparecer a um local físico de votação, como ocorria até agora.

Graças a essa facilidade, a perspectiva é adicionar pelo menos 100 mil votantes aos 186 mil que participaram das últimas eleições na OAB SP, em 2021. Para Kayatt, esse aumento de participação contribui para fortalecer a representatividade e a coesão da classe. “É um avanço condizente com a história da OAB de estar sempre à frente na defesa da democracia e da cidadania.”

Outro aspecto importante do processo é a segurança. As eleições serão realizadas por meio da plataforma digital Webvoto, já amplamente testada nesse tipo de processo, inclusive pela própria OAB: nas eleições anteriores da instituição, o sistema foi adotado com pleno sucesso em cinco secionais: Distrito Federal, Maranhão, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Os bons resultados levaram à decisão de expandir a metodologia para a maior de todas as seções da Ordem, a de São Paulo, além de vários outros Estados que também a adotarão nas eleições deste ano.

Cidadania e democracia

A criptografia de ponta a ponta, somada à autenticação em múltiplos fatores e às auditorias independentes, assegura que todos os votos sejam contabilizados de forma precisa, transparente e rápida. “A expectativa é de que poderemos anunciar os resultados apenas 15 minutos depois de encerrado o processo de votação”, projeta Kayatt.

Há ainda benefícios coletivos, especialmente no que diz respeito à sustentabilidade, por causa dos deslocamentos evitados até os locais de votação – não apenas de quem vai votar, mas também das pessoas que trabalhavam presencialmente no processo, já que era necessário ter uma equipe em cada local de votação nas 257 Subseções espalhadas por todo o Estado. “O entorno de alguns pontos da capital chegava a ficar com o trânsito complicado por conta do comparecimento dos eleitores da OAB”, lembra o presidente da Comissão Eleitoral.

O momento da votação consumirá não mais que cinco minutos dos eleitores, que terão quatro alternativas para acessar o sistema – certificado digital físico, certificado na nuvem, biometria facial ou código de acesso enviado por e-mail ou sms. Só poderá votar quem regularizou a situação financeira com a Ordem no limite de um mês antes das eleições, conforme estabelecido pelo Artigo 19, inciso XI, do Provimento nº 222/2023 do Conselho Federal da OAB.

Informações adicionais e notícias sobre o processo eleitoral podem ser acompanhadas pelos canais de comunicação da entidade, incluindo site, redes sociais (Instagram, Facebook, LinkedIn, X, TikTok) e canal do WhatsApp.