Ocyan e EloGroup lançam negócio para integrar e vender tecnologias no óleo e gás

RIO - A Ocyan, empresa de serviços offshore da gestora americana EIG Partners, se uniu à consultoria de transformação digital EloGroup em um novo negócio de venda e instalação de soluções digitais e tecnologias para a indústria de óleo e gás.

Sob o nome Nexio, a parceria começou a ser estruturada em abril e deve se constituir em joint venture formal no futuro. O objetivo é vender e implementar produtos e serviços próprios e de desenvolvedores parceiros, entre startups e empresas mais maduras. A previsão é de, em cinco anos, alcançar entre R$ 30 milhões e R$ 40 milhões de faturamento anual.

Hoje a “plataforma de soluções” da Nexio já tem oito empresas, número que deve aumentar e chegar a nove esta semana, disse ao Estadão/Broadcast o gerente executivo de Negócios Digitais e Tecnologia da Ocyan, Rodrigo Chamusca. A lista inclui a americana Cumulus, a canadense Tube-Mac, a norueguesa ConditionAll e cinco empresas brasileiras: Endserv, Protium Dynamics, Intelie, Confirm8, Vidya, esta última com participação da Ocyan.

O número de empresas na 'plataforma de soluções' está crescendo, diz Chamusca (último à dir., depois de Raphael Goncalves, Caio Albucezze, Lucas Rangel e Adriana Lisboa) Foto: Igor Oliveira/Nexio

Questionado sobre exemplos práticos de serviços e produtos a serem ofertados, Chamusca citou a instalação e montagem de tubulações Pyplok, da Tube-Mac, que usam conexões em solda a frio em substituição à solda tradicional, com redução de custos com mão de obra superior a 60%, redução do tempo de execução e maior segurança.

Outro caso, mais afeito à realidade da EloGroup, é a digitalização massiva de procedimentos de inspeção de equipamentos em áreas de atmosfera explosiva (EX) da Confirm8, já em uso na Noruega.

‘Modelo inédito’

“É um modelo novo de negócio, que ainda não existe no Brasil para a indústria de óleo e gás”, disse Chamusca. “A Nexio não vai ser mero representante comercial. Vamos entrar para desenvolver e implementar as soluções de cada cliente, combinando os produtos e serviços das empresas parceiras.”

Também presente na conversa, o sócio-diretor da EloGroup, Bruno Cabral, definiu a nova frente de negócio como uma ponte mais fluida entre o mundo das empresas de tecnologia e o tradicional mercado de óleo e gás.

Segundo Cabral, na prática, a Ocyan, antiga Odebrecht Óleo e Gás, vai entrar com o conhecimento do mercado e experiência de quase 45 anos em óleo e gás e a EloGroup vai adicionar o conhecimento em gestão de tecnologia e inteligência analítica para dar escala às soluções.

Diversificação

No caso da Ocyan, trata-se de mais uma frente no movimento de diversificação e ampliação de receitas, após a saída quase total do negócio de sondas, antecipada pelo Estadão/Broadcast em março do ano passado. O movimento permitiu a reestruturação da dívida e o surgimento da Foresea, empresa na qual a Ocyan ainda mantém 6,64% de participação, mas controlada pelos fundos internacionais que detinham os títulos da dívida então convertidos em capital.

Além da Nexio, a Ocyan tem sido bem-sucedida na investida recente em atividades de descomissionamento e mira o apoio à eólica offshore no futuro.