Orçamento: veja lista dos ministérios mais atingidos com o veto de Lula a R$ 5,6 bi em emendas

BRASÍLIA - O veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a R$ 5,6 bilhões em emendas de comissão no Orçamento de 2024 atinge, principalmente, os ministérios das Cidades (R$ 1,8 bilhão), Integração e Desenvolvimento Regional (R$ 1,7 bilhão) e Turismo (R$ 950,3 milhões). Juntas, essas três pastas concentram 80% dos valores cortados, segundo levantamento da Consultoria de Orçamento da Câmara dos Deputados.

Na justificativa do veto, publicada nesta terça-feira, 23, no Diário Oficial da União, o presidente afirma que os montantes serão realocados para políticas públicas que “sofreram redução considerável” durante a tramitação da Lei Orçamentária Anual (LOA) no Congresso. O veto, no entanto, sofrerá resistências por parte de deputados e senadores, que contam com essas verbas para irrigar seus redutos eleitorais, sobretudo em ano de disputa municipal.

Nesta terça, Lula afirmou que se reunirá com as lideranças partidárias para explicar a decisão do veto. Foto: Adriano Machado/Reuters

Na LOA, os valores das emendas de comissão já aparecem distribuídos em ações específicas, dentro dos respectivos ministérios – por isso é possível saber quais áreas foram as mais afetadas. Esse tipo de emenda – que é considerada herdeira do Orçamento secreto (leia mais abaixo) – é de autoria das comissões permanentes de Câmara e Senado. O foco do veto deverá ser um complicador adicional para o governo. Isso porque os três ministérios mais atingidos são comandados por nomes próximos à cúpula do Congresso. Celso Sabino, do Turismo, faz parte da cota do União Brasil dentro da Esplanada e é aliado do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Em entrevista ao Estadão/Broadcast, logo após assumir o cargo, Sabino afirmou que um dos seus objetivos era turbinar o número de emendas destinadas ao setor para compensar o baixo orçamento da pasta.

Já Waldez Góes, da Integração e Desenvolvimento Regional, é ligado a Davi Alcolumbre (União-AP), presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e um dos nomes fortes para suceder Rodrigo Pacheco (PSD-MG) no comando do Senado.

Enquanto que Jader Filho, das Cidades, foi uma indicação do MDB, uma das maiores bancadas do Senado. Ele é filho do senador Jader Barbalho (MDB-PA) e irmão mais velho do governador Helder Barbalho (MDB). O Ministério do Esporte, comandado por André Fufuca, também sofreu corte expressivo nas emendas de comissão: R$ 510 milhões. Fufuca é ex-líder do PP na Câmara, mesmo partido de Lira.

Em entrevista à Rádio Metrópole de Salvador nesta terça-feira, Lula afirmou que se reunirá com as lideranças partidárias para explicar a decisão do veto. Segundo ele, o Orçamento de 2024 está sendo feito “com as condições que é possível fazer”, citando aumento de investimento em saúde e educação.

Nos bastidores, interlocutores da equipe econômica afirmam que o valor aprovado na LOA para as emendas de comissão (R$ 16,6 bilhões) foi muito superior ao que havia sido acordado pelo governo com Lira. Inicialmente, essas emendas haviam sido negociadas em R$ 11,3 bilhões, valor que cresceu quase 50% durante a tramitação do texto no Congresso – comprimindo outras despesas. Com o veto, o governo entende que recolocará nos trilhos o valor negociado.

Herdeiras do orçamento secreto

As emendas de comissão são consideradas as “herdeiras” do chamado orçamento secreto, extinto pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em 2022, porque também seguem a lógica de distribuição segundo os interesses das cúpulas da Câmara e do Senado.

Prova disso é que as comissões vinculadas a ministérios liderados por partidos próximos a Lira e Pacheco receberam mais verbas na divisão de recursos durante a discussão no Congresso. Além disso, não há critérios objetivos que justifiquem os montantes atribuídos a cada uma das comissões – mesmo problema verificado no orçamento secreto e que levou à sua condenação pelo Judiciário.

Ou seja, mesmo que essas emendas sejam pensadas para bancar ações nacionais, planejadas e aprovadas por um colegiado, não dependendo da vontade única de um parlamentar, a prática tem se mostrado distante da teoria.

Como mostrou o Estadão, no ano passado, foram liberados R$ 6,9 bilhões em emendas de comissão. Do valor total, 90% ficou concentrado em apenas uma comissão, a de Desenvolvimento Regional do Senado. Teve dinheiro até para uma obra tocada pela empreiteira do irmão do senador que preside o colegiado.