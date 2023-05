A ostentação está de volta à China, e a indústria do luxo respira aliviada

THE NEW YORK TIMES - No ano passado, nessa mesma época, Xangai — a capital da moda e do luxo da China — atravessava um bloqueio implacável provocado pela covid-19. Os reluzentes centros comerciais e as avenidas repletas de lojas emblemáticas da cidade estavam praticamente vazios.

Hoje, a história é diferente. Em um fim de semana recente, multidões se reuniram nos principais destinos de varejo na Nanjing Road ou perto dela, o centro do glamour na China desde que as primeiras grandes lojas de departamento do país começaram a abrir por lá, em 1917.

“Eu ostento da forma mais extravagante possível”, disse Sunny Zhang, 24, enquanto esperava na fila para entrar na loja Chanel no shopping Plaza 66, onde os corredores estão repletos de lojas que vendem algumas das roupas mais caras do mundo. Zhang, que trabalha para uma empresa de consultoria, costumava comprar seis bolsas por ano. Agora ela compra até cinco bolsas por mês.

“Troco minha bolsa todos os dias”, disse. “Senti que tudo não tinha sentido durante o bloqueio de Xangai, então devemos aproveitar o momento presente no tempo.”

Muitas marcas de moda e luxo ocidentais vêm colhendo os benefícios dessa mentalidade renovada do consumidor. No mês passado, a LVMH — o maior grupo de artigos de luxo do mundo em vendas e dono de marcas como Louis Vuitton, Tiffany & Co. e Dior — anunciou um aumento de 17% na receita do primeiro trimestre em relação ao ano anterior. Moda e artigos de couro — a maior divisão da empresa francesa — subiram 18%, impulsionados, em grande parte, pela recuperação na China.

Fila em loja da Dior em shopping de Xangai, na China Foto: Qilai Shen/The New York Times

Recentemente, a LVMH tornou-se a primeira empresa europeia a ultrapassar US$ 500 bilhões em valor de mercado. Sua rival francesa Hermès disse que as vendas na Ásia (excluindo o Japão) aumentaram 23% no primeiro trimestre, “impulsionadas por um ano novo chinês muito bom”.

E a Brunello Cucinelli, fornecedora de blazers de US$ 4 mil e da tendência do “luxo silencioso”, registrou um aumento de 56% nas vendas do primeiro trimestre. Luca Lisandroni, copresidente da marca italiana, chamou 2023 de “um ano dourado” para o mercado chinês.

Os gastos com luxo na China estão se recuperando ainda mais rápido do que a economia geral do país. As vendas no varejo de joias, ouro e prata subiram 37,4% em março em relação ao ano anterior, mais de três vezes mais rápido que a recuperação geral das vendas no varejo, de acordo com o Escritório Nacional de Estatísticas da China. Foi de longe o melhor março registrado para vendas de joias na China; na verdade, março foi o segundo mês de vendas mais alto do setor fora da temporada de presentes antes do Ano Novo Chinês.

“Esperamos que a China seja o principal motor de crescimento da indústria de luxo este ano, especialmente por conta de uma ligeira desaceleração em outros mercados importantes, como os Estados Unidos e Coreia”, disse Edouard Aubin, analista de ações do Morgan Stanley, em uma teleconferência na semana passada.

Ele acrescentou que grandes marcas “no topo da pirâmide de preços”, com valor de símbolo de status, como Chanel, Hermès e Louis Vuitton, estavam superando as rivais. Isso inclui a Gucci e Burberry, marcas que recentemente tiveram uma mudança de designer no comando.

“Grande parte dos gastos iniciais que impulsionam a recuperação tem, por enquanto, menos a ver com a classe média da China e mais com pessoas ricas gastando mais”, disse Aubin, observando que esperava um ressurgimento nos gastos da classe média ainda este ano.

Esse desejo do luxo das grandes marcas na China não é novo. Por mais de uma década, o país, com 1,4 bilhão de consumidores, impulsionou o mercado de luxo ocidental, contribuindo com até um terço da receita do mercado. Dois terços desses gastos ocorreram fora da China continental, já que os turistas chineses se aglomeraram em Hong Kong, Tóquio, Paris e outros lugares para evitar as altas tarifas de importação e impostos sobre o consumo de seu país.

Mas, então, chegou 2020, o pior ano já registrado para o setor, quando a China fechou suas fronteiras em resposta à pandemia. Agora, depois de três anos dependendo em grande parte de compras online, muitos compradores na China estão exultantes em poder tocar em tecidos, experimentar bolsas e óculos de sol e simplesmente compartilhar isso com outras pessoas.

Shopping no bairro de Zhang Yuan, onde edifícios restaurados ostentam molduras de madeira polida e elegantes colunas de pedra Foto: Qilai Shen/The New York Times

No bairro de Zhang Yuan, onde edifícios restaurados ostentam molduras de madeira polida e elegantes colunas de pedra, uma multidão se reuniu e esperou do lado de fora da loja Dior para assistir às celebridades. Os curiosos não tiveram de esperar muito: Annie Yi, a famosa cantora taiwanesa, saiu da loja acompanhada por uma jovem que carregava uma bolsa Dior branca grande o suficiente para acomodar uma televisão de tela plana.

Zoe Zhou, que estava na Dior procurando uma bolsa de uma integrante da banda de K-pop Black Pink, disse ter visto um frenesi para comprar artigos de luxo em sua cidade natal, Nanjing, com pessoas fazendo fila do lado de fora das lojas no centro da cidade.

“Agora que as restrições foram levantadas, muitas pessoas estão comprando bolsas”, disse Zhou, que ficou desapontada porque a bolsa que queria estava esgotada. “Você também pode ir para o exterior. A diferença de preço é bastante grande.”

Muitas marcas de luxo aumentaram os preços nos últimos meses, principalmente na China. Mas viajar para fora da China continua muito mais difícil do que antes da pandemia.

As passagens aéreas estão mais caras, com uma programação de voos para o exterior significativamente reduzida. Como parte de uma campanha de segurança nacional, o governo chinês dificultou a obtenção ou renovação de passaportes.

À medida que destinos domésticos, como a ilha tropical isenta de impostos de Hainan, continuam a ganhar popularidade e novos pontos de varejo, como Chengdu e Hangzhou, continuam a surgir, espera-se que a mudança dos compradores chineses para comprar mais no mercado interno continue. Postagens nas redes sociais sobre escassez de estoque e longas filas também se tornaram comuns.

“A recuperação doméstica pode estar bem subterrânea, mas as viagens internacionais ainda estão longe dos níveis pré-covid, e não achamos que os turistas chineses retornarão aos volumes que já retornaram à Europa em breve”, disse Thomas Chauvet, chefe de pesquisa de artigos de luxo do Citi. Destinos de curta distância como Hong Kong, Macau e possivelmente o Japão, por conta do iene enfraquecido, podem ver o retorno dos gastos chineses mais cedo, acrescentou.