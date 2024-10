Pacheco autoriza instalação da CPI das bets

BRASÍLIA - O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), comunicou ao plenário da Casa, nesta tarde de terça-feira, 8, que recebeu um requerimento, de autoria da senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), para instalar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) com o objetivo de investigar a influência de jogos de aposta online, as bets, no orçamento das famílias.

O próximo passo é os partidos indicarem os 11 membros que devem fazer parte da CPI, para que ela seja instalada.

A senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) é a autora do requerimento de instalação da CPI das Bets Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

"O requerimento contém subscritores em número suficiente", disse Pacheco, no plenário do Senado. Segundo o presidente, a comissão deverá ter 11 membros titulares e 7 suplentes e também investigará a "possível associação" das bets com organizações criminosas e o uso de influenciadores nas propagandas das empresas.

A CPI deve oferecer conclusões no prazo de 130 dias, com limite de despesas de R$ 110 mil.