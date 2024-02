Pacheco diz que solução acertada com o governo prevê retirar reoneração da folha de MP

O presidente do Senado disse ainda que deve se reunir com técnicos do Ministério da Fazenda no início de março para discutir a dívida de Minas Gerais.

Pacheco disse que pretende avançar em uma “solução federativa para todos os Estados”, com “um grande programa que possa ser a solução não só de Minas, mas de todos os Estados”.

“Hoje estive com Haddad e o último assunto que tratei foi sobre a dívida de Minas. Ele disse que estava trabalhando de maneira muito dedicada para poder dar o encaminhamento sobre isso e já avançou nos estudos sobre a situação de Minas Gerais e também de outros Estados. Nós vamos nos encontrar no início de março com a equipe técnica do Ministério da Fazenda, e vou convidar o presidente da Assembleia de Minas e o governador Romeu Zema, para discutirmos”, afirmou Pacheco.