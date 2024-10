Como a Shopee se tornou uma das marcas mais reconhecidas do País em apenas 4 anos

Os destaques obtidos no ranking Marcas Mais foram uma conquista amplamente celebrada pela equipe da Shopee. A plataforma, em quatro anos, já é reconhecida pelos brasileiros como uma das maiores marcas do País e escolhida pelos consumidores como uma das marcas que desejam acompanhar durante os próximos dez anos.

“Esse reconhecimento é motivo de grande orgulho para todos nós, os mais de 15 mil funcionários e os mais de 3 milhões de vendedores brasileiros cadastrados”, diz Rodrigo Farah, líder das áreas de Brand e Live Commerce da Shopee. “Essa conquista simboliza o quanto a marca se aproximou e criou uma conexão genuína com os brasileiros em tão pouco tempo, resultado de um trabalho permanente para oferecer a melhor experiência aos nossos consumidores e vendedores.”

Entre as estratégias da Shopee para engajamento do público estão as parcerias com celebridades – como com o ator Terry Crews Foto: Shopee/Divulgação

Os números do crescimento desde a chegada ao Brasil, em 2020, são impressionantes. A plataforma é acessada mensalmente por um em cada três brasileiros. Outro dado chama a atenção: mais de 95% dos pedidos são realizados no aplicativo, tornando a Shopee uma plataforma app-first. Para a empresa, esses são os resultados das características da experiência de compra divertida e intuitiva – na qual tudo se resolve com poucos cliques.

Além da participação relevante na missão de popularizar o comércio eletrônico no Brasil, a Shopee tem um sério compromisso com o empreendedorismo local. O propósito é colaborar para impulsionar o crescimento dos negócios online por meio da digitalização.

Mais de 90% das vendas da plataforma no País são realizadas pelos vendedores brasileiros, dos quais cerca de 35% nunca haviam realizado vendas online antes do ingresso na Shopee. “Oferecemos diversos benefícios aos nossos vendedores para que eles possam ter preços bem competitivos”, observa Farah.

Conexão genuína

A personalidade feliz, simples e social da marca dita o tom do conteúdo produzido para os diferentes canais, como Instagram, TikTok, Facebook, X, além de mídia em grandes portais.

Entre as estratégias da Shopee para engajamento do público, há também as parcerias com celebridades – como Larissa Manoela, Barões da Pisadinha, Xuxa, Ludmilla e, mais recentemente, Terry Crews (ator americano conhecido por seus papéis nos filmes da franquia Os Mercenários, As Branquelas e no seriado Todo Mundo Odeia o Chris). Não por acaso, os jingles são adaptações de músicas muito conhecidas pelo grande público.

A conexão genuína estabelecida com os usuários de todas as idades e de todas as partes do Brasil resulta em conquistas como os mais de 15 milhões de seguidores nas redes sociais, boa parte dos quais se intitula Shopee Lovers, integrantes da comunidade de admiradores da marca. Isso ocorre porque a Shopee conversa de igual para igual com o público.

Chamada carinhosamente de Shô (ou Dona Shô), a marca trata de assuntos quentes do momento em linguagem simples e descontraída, sem deixar de lado informações úteis sobre oportunidades de compra e cupons de desconto. “Todo conteúdo é desenvolvido para criar conexão com os consumidores e permitir a interação contínua com a marca”, observa Farah. Inclusive, os seguidores mais engajados recebem, uma vez por mês, kits com cartas escritas individualmente. Além disso, já foram realizadas três edições do Shopee Lover Day, em que os seguidores mais ativos nas redes são convidados para passar o dia no escritório da empresa em São Paulo. Durante o evento, eles conhecem os ADMs (administradores das contas nas redes), ganham cupons, indicam produtos para microssites que ficam no ar durante todo o mês, participam de photoshoots e gravação de vídeos, e recebem presentes.

Já foram realizadas três edições do Shopee Lover Day, em que os seguidores mais ativos nas redes são convidados para passar o dia no escritório da empresa em São Paulo. Foto: Divulgação/Shopee

Shopee Live

O marketplace também se tornou grande impulsionador do live commerce no País, modalidade de venda em tempo real de produtos. Trata-se de uma prática tradicional no rádio e na TV que ganhou novas possibilidades com a internet.

A plataforma de transmissão ao vivo Shopee Live já ultrapassou 1 bilhão de visualizações desde o lançamento, no início de 2022. São realizadas mais de mil lives por dia, em média – há casos de vendedores que conseguem multiplicar por dez o tráfego nos dias de lives, com aumento proporcional nas vendas.

Os consumidores brasileiros reconhecem a Shopee pela economia que a plataforma proporciona, decorrente de todos os benefícios oferecidos e da ampla variedade de produtos à disposição. Essas vantagens se tornam especialmente evidentes nas chamadas “datas duplas”, como a recente campanha 10.10 Festival de Lojas Oficiais. Nessas datas, a plataforma oferece uma série de vantagens, como cupons e frete grátis, e incentiva os vendedores a realizar promoções especiais.

Impacto com a Shopee

A empresa também está comprometida com o desenvolvimento do ecossistema de e-commerce no Brasil, apoiando também iniciativas de responsabilidade social e corporativa em áreas como educação, empreendedorismo, geração de renda e meio ambiente.

Desde 2021, a Shopee oferece sua plataforma de forma gratuita para ONGs aumentarem o recebimento de doações, ampliando o alcance das instituições parceiras com a iniciativa Shopee Doações. Além disso, o programa Cartinhas de Natal conecta pedidos de crianças em situação de vulnerabilidade a consumidores que desejam presenteá-las. Em 2022, mil cartinhas foram atendidas no Jardim Pantanal (SP) e, em 2023, a ação contemplou o mesmo número de crianças do Jardim Ângela (SP).

A Shopee também oferece oportunidades educacionais e noções de empreendedorismo. O Shopee Educa - Nordeste contemplou 100 pessoas em Simões Filho (BA), Fortaleza (CE) e Recife (PE), buscando reduzir a defasagem educacional e desenvolver habilidades essenciais para a inserção no ecossistema digital e de trabalho. Além disso, a empresa possui outros projetos de capacitação em andamento para ajudar brasileiros na geração de renda por meio do e-commerce.

Isso tudo também é combinado com ações emergenciais. Em maio deste ano, o marketplace lançou uma campanha social para apoiar a comunidade do Rio Grande do Sul diante das enchentes que afetaram o Estado. Com o mote “Você doa e a Shopee paga metade”, 100% do valor arrecadado foi destinado aos impactados da Região Sul por meio do Instituto Vakinha.

E, ao olhar para o meio ambiente, a plataforma mantém projetos focados na manutenção e reutilização de pallets, que visa tornar a operação mais eficiente e reduzir o consumo de recursos naturais. Essa prática também minimiza o impacto ambiental, reduzindo as emissões de CO2 associadas ao transporte de novos pallets e ao descarte final. Além disso, a Shopee conta com uma frota que inclui veículos elétricos, em parceria com fornecedores logísticos, para diminuir o impacto ambiental das entregas.

Outro projeto é o Plástico Zero, que destina os resíduos plásticos gerados nas operações a um parceiro que os reutiliza na produção de embalagens sustentáveis da plataforma. Com essa ação, a Shopee promove uma cultura de economia circular, utilizando até 60% de plástico proveniente dos descartes de sua cadeia logística.