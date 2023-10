Paulo Picchetti e Rodrigo Teixeira são os novos indicados do governo Lula para a diretoria do BC

BRASÍLIA - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, acaba de anunciar os dois novos indicados do governo Lula para a diretoria do Banco Central.

O economista Paulo Picchetti, da Fundação Getúlio Vargas, vai substituir a atual diretora Fernanda Guardado, de Assuntos Internacionais e de Gestão de Riscos Corporativos.

O outro indicado, Rodrigo Teixeira, ficará no lugar da diretoria de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta, hoje ocupada por Maurício Moura. Teixeira é funcionário de carreira do BC há 20 anos e trabalhou com Haddad na prefeitura de São Paulo no cargo de secretário de gestão. Ele citou que Teixeira estava na Casa Civil.

HADDAD BRASÍLIA DF 30.10.2023 FERNANDO HADDAD/LULA POLÍTICA OE - O ministro da fazenda Fernando Haddad concede entrevista coletiva após participar de uma reunião com presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realizada na manhã desta segunda-feira (30) na sede do ministério da fazenda em Brasília. Na foto, os indicados para o Banco Central, Paulo Picchetti e Rodrigo Teixeira ao lado do ministro Haddad. FOTO: WILTON JUNIOR/ESTADÃO Foto: WILTON JUNIOR

No anúncio, os dois indicados estavam presentes, mas Haddad informou que pediu a eles para que não dessem declarações antes da sabatina do Senado, para cumprir a liturgia do processo. Os indicados devem ser sabatinados pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado e aprovados pelo plenário da Casa.

Haddad fez elogios aos dois. O ministro disse que já havia comunicado as duas indicações aos presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e do Banco Central, Roberto Campos Neto.

Paulo Picchetti foi indicado para a Diretoria de Assuntos Internacionais do BC Foto: Piti Reali/FGV

Continua após a publicidade

Sobre Picchetti, ele disse que o economista da FGV tem conhecimento e repertório “à toda prova” dos principais indicadores de inflação. Já sobre Teixeira, Haddad citou que vai ajudar no processo de reestruturação da carreira do BC e mediação necessária.

O ministro disse que está lisonjeado por ter sido o mediador das duas indicações.