Petrobras irá reduzir preço do querosene de aviação em quase 10% em outubro

RIO - A Petrobras vai reduzir o preço do querosene de aviação (QAV) para as distribuidoras em 9,1% a partir de 1º de outubro, afirmou nesta quinta-feira, 26, a presidente da estatal, Magda Chambriard. A queda é de cerca de R$ 0,34 por litro. No ano, o combustível acumula um recuou de 16,4%, o que representa um decréscimo médio de R$ 0,67 /litro em relação ao preço de dezembro de 2023, informou a estatal.

"No comparativo, desde dezembro de 2022, houve uma redução acumulada de 32,8%, o que equivale a um decréscimo de R$ 1,66 /litro", disse a Petrobras em nota, após Magda anunciar a queda de preço na feira de petróleo e gás natural ROG 2024, que está sendo realizada no Rio de Janeiro. Os novos preços serão publicados no site em 1º de outubro, data de início de vigência, conforme regulação da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Segundo Magda, Petrobras está atenta à queda do preço do petróleo no mercado internacional Foto: Pedro Kirilos/Estadão

Magda disse ainda que o Brasil é um dos dez maiores mercados de combustíveis do mundo e que a intenção da Petrobras é ocupar todos os espaços possíveis. “Esse mercado é nosso e nós estamos atentos a ele. Nós vamos ocupar todo o espaço que nos for possível”, afirmou.

Preço dos combustíveis

A Petrobras está atenta à queda do preço do petróleo no mercado internacional, que nesta quinta chegou a tocar os US$ 70 o barril do tipo Brent, mas não há preocupação em relação à saúde financeira da companhia, afirmou Magda.

“A gente olha o tempo todo o preço dos combustíveis. Isso é um trabalho permanente. Toda vez que a gente entender que é possível reduzir o preço, nós vamos fazer”, disse a executiva.

Ela destacou que, se comparado com dezembro de 2022, fim do governo Bolsonaro, os preços de todos os combustíveis da empresa estão mais baixos.

“Quando a gente fala em QAV (querosene de aviação), por exemplo, o preço Petrobras é mais do que 40% menor do que o preço vigente em 31 de dezembro de 2022. Quando a gente fala em diesel, é mais de 30% menor do que o vigente em 31 de dezembro de 2022. A gasolina é a mesma coisa”, disse. “Isso prova que a gente faz dinheiro respeitando e tendo empatia com a sociedade brasileira”, adicionou.