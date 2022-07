Petrobras reduz gasolina em R$ 0,15 a partir desta sexta-feira

RIO - Um dia após lançar uma diretriz para a política de preços dos combustíveis da companhia, dando maior poder ao Conselho de Administração, a Petrobras anunciou a queda de R$ 0,15 no preço do litro da gasolina nas sua refinarias a partir desta sexta-feira, 29.

O novo preço será de R$ 3,71 por litro, 3,88% abaixo dos R$ 3,86 em vigor desde a última redução, há 9 dias. Antes da queda, o preço estava 2% acima dos preços internacionais, segundo a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom).

O preço do diesel se manteve inalterado, apesar dos apelos públicos do presidente da República, Jair Bolsonaro, para que a empresa reduza também o combustível. Segundo a Abicom, o litro do diesel está sendo comercializado no Brasil em média com preço 2% acima do mercado internacional, e poderia haver uma queda de R$ 0,10 por litro para atingir a paridade.

Petrobras anunciou a queda de R$ 0,15 no preço do litro da gasolina nas sua refinarias; antes da queda, preço estava 2% acima dos preços internacionais. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

“Essa redução acompanha a evolução dos preços de referência, que se estabilizaram em patamar inferior para a gasolina, e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado global, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio”, afirmou a Petrobras em nota.