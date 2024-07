O Banco Central (BC) e o Conselho Monetário Nacional (CMN) já haviam anunciado, na semana passada, novas regras no sistema Open Finance para viabilizar o Pix por aproximação. Segundo o BC, as medidas vão diminuir etapas nos pagamentos online e possibilitar a oferta do Pix em carteiras digitais.

A chefe de subunidade do departamento de regulação do sistema financeiro do Banco Central, Janaína Attie, afirmou que as mudanças nos pagamentos pelo Pix devem chegar ao público geral em fevereiro de 2025. O BC informou que haverá mudanças no Open Finance para viabilizar essa modalidade.