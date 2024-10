Segundo o portal DownDetector, que reúne informações sobre falhas a partir de queixas de internautas, as reclamações começaram por volta das 10h. Das 15 sites com maior número de queixas, 12 eram dos maiores bancos do país ou meios de pagamento. Entre eles estão Nubank, Itaú, Caixa Econômica Federal, Bradesco e Santander.

Todos os bancos listados acima foram procurados para comentar o assunto, e três responderam. O Nubank informou que o problema foi generalizado e que o sistema já está normalizado. O Santander afirmou que “o serviço já foi restabelecido”.