Sem tarifas nas transações, o sistema do BC se tornou uma plataforma popular para pagamentos de contas. Durante palestra sobre o futuro da intermediação financeira em webinar da Princeton University, Campos Neto pontuou que os bancos privados ficaram com a maior parte do custo de implementação do Pix.

O custo para o Banco Central, em ações como a padronização do sistema, foi de US$ 3 milhões a US$ 4 milhões. Para manter o Pix em operação, o custo é de US$ 10 milhões por ano. O banqueiro central repetiu que o lançamento do Pix por aproximação está previsto para os próximos meses.