Plataforma garante performance de mídia com foco em ROI e reputação de marca

Um dos maiores desafios das marcas nos dias de hoje é conseguir aliar a entrega de resultados de curto prazo para o negócio e simultaneamente trabalhar a construção e a reputação da marca com seus diferentes públicos. Esse desafio se torna ainda mais complexo com as redes sociais, onde o público é bombardeado por uma quantidade enorme de conteúdo, e as marcas competem por atenção não apenas com outras marcas, mas também com todo o conteúdo disponível nessas plataformas criado por grandes veículos de comunicação e entretenimento, influenciadores, e celebridades de todos os tamanhos e até pessoas comuns.

Divulgação

Desde sua fundação em 2010, a Channel Factory tem ajudado marcas e agências a aliar o poder da segmentação de audiências disponíveis nas redes sociais com os dados da Channel Factory e, a partir dessa combinação poderosa, impactar o consumidor certo no contexto ideal para atingir o resultado de negócio desejado para a marca.

Por meio de sua tecnologia exclusiva de análise de conteúdo e parceria com as principais plataformas de redes sociais, a Channel Factory cria uma base de dados extremamente granular sobre o conteúdo dos vídeos disponíveis nelas. Esse processo não utiliza cookies ou dados de consumidores, apenas do conteúdo analisado, o que garante que os dados estejam 100% alinhados com as mais rigorosas políticas e leis de privacidade de dados.

A partir disso, a Channel Factory tem a capacidade de criar segmentações customizadas para cada cliente e suas necessidades, sem ficar restrita às opções que estão disponíveis diretamente nas plataformas para todos os anunciantes. A Channel Factory também consegue eliminar das campanhas de seus clientes a entrega de mídia em conteúdos nocivos para a marca e em conteúdos que não são adequados para a campanha de seus clientes.

Esse método permite às marcas eliminarem o desperdício de mídia e focarem seu investimento no público e contexto ideais – o que também abre espaço para soluções criativas e inovadoras. Com isso, as marcas conseguem entregar o resultado de negócios de curto prazo, proteger a reputação da marca ao evitar a associação com conteúdos desalinhados com seus valores e com o contexto do que estão comunicando e impactar positivamente na construção da marca ao longo do tempo.

Outro grande diferencial da Channel Factory é a capacidade de otimizar as campanhas cross-platform por meio de sua plataforma de mídia proprietária com inteligência artificial. Dessa forma, o investimento do cliente sempre estará focado nas redes sociais e nos formatos que trazem mais resultado para as marcas, e não restrito à alocação de verba inicial da campanha.

Outro benefício para as marcas é que, com essa segmentação customizada e granular, elas estarão ajudando a amplificar conteúdos positivos ao direcionar a mídia para produtores de conteúdo alinhados com os valores da marca e de seus públicos, enquanto restringem a entrega de conteúdos perigosos como fake news, desinformação e que excluem públicos diversos.

Com o aumento da conscientização do público sobre questões sociais, ambientaiss, éticas e sobre diversidade, as marcas são pressionadas a mostrar que seus valores estão alinhados com os de seus consumidores.

A publicidade que une eficiência de negócio e a responsabilidade social oferecida pela Channel Factory não é apenas uma opção, mas uma necessidade para as marcas que buscam performance no curto prazo e relevância no longo prazo.

