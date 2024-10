As opções de voos de e para a China estão se tornando mais limitadas a cada dia para os viajantes americanos e europeus. A companhia aérea britânica Virgin Atlantic anunciou que o voo VS251 no sábado, 19, seria o último a conectar Xangai a Londres, suspendendo uma rota que operava há 25 anos. A LOT Polish Airlines suspenderá seus voos de Varsóvia para Pequim após esta quinta-feira, 24, enquanto a SAS, companhia aérea escandinava, planeja interromper voos diretos entre Copenhague e Xangai no próximo mês.

Quando a China retirou suas rígidas restrições de Covid-19 em 2022, a expectativa era de que as viagens de negócios voltassem aos níveis pré-pandêmicos, com executivos retornando ao país, a segunda maior economia do mundo, em grande número. No entanto, isso não se concretizou. Nos últimos meses, muitas companhias aéreas internacionais suspenderam ou reduziram a frequência de voos para a China. Para as transportadoras europeias e britânicas, a guerra em andamento na Ucrânia impediu que companhias não chinesas voassem sobre o espaço aéreo russo, resultando em tempos de viagem mais longos e custos inflacionados para as companhias aéreas forçadas a tomar rotas mais longas.

A Virgin Atlantic declarou que “desafios significativos e complexidades” nas operações de voos para a China contribuíram para a decisão de suspender sua rota Londres-Xangai, seu único voo para a China. A empresa observou que evitar o espaço aéreo russo adicionou uma hora ao seu voo de Londres para Xangai e duas horas na direção oposta, exigindo gastos adicionais com combustível e tripulação. Esses custos aumentados impactam ainda mais, pois os voos para a China não estão cheios de passageiros.

Parque público de Pequim, na China; empresas aéreas estão reduzindo seus voos para o país Foto: Andy Wong/AP

A economia chinesa lenta e a crescente apreensão das empresas estrangeiras sobre operar no país reduziram a demanda por viagens de trabalho, e o turismo não compensou a diferença, mesmo com a queda das exigências de visto para mais de uma dúzia de países. Na primeira metade do ano, a China relatou 14,6 milhões de visitantes estrangeiros, um aumento significativo em relação ao ano anterior, mas bem abaixo dos 49 milhões de visitantes registrados em 2019.

Mayur Patel, diretor regional de vendas da OAG, um provedor de dados de viagens aéreas, comentou que “se a demanda estivesse boa e você pudesse compensar com um pouco de receita, seria uma situação diferente”, mas isso não é o caso. Muitas companhias aéreas europeias estão se saindo bem em voos para o Japão, que também enfrenta restrições de voos sobre a Rússia, mas muitos voos para o Japão estão cheios de turistas.

Aéreas chinesas têm vantagem significativa

Enquanto as companhias aéreas europeias lutam com a economia dos voos para a China, as companhias aéreas chinesas estão preenchendo a lacuna. Elas têm uma vantagem competitiva significativa — oferecendo passagens mais baratas e tempos de viagem mais curtos — porque continuam a voar sobre a Rússia sem restrições.

As companhias aéreas chinesas estão aumentando agressivamente a capacidade de voos para a Europa. Em novembro, a Air China terá 24% mais assentos disponíveis para voos europeus em comparação com o mesmo mês em 2019, enquanto a China Eastern Airlines terá 52% mais assentos e a Hainan Airlines terá 89% mais assentos em comparação com cinco anos atrás.

Por outro lado, as principais companhias aéreas europeias estão oferecendo significativamente menos voos do que antes da pandemia. A Lufthansa, a Air France e a KLM Royal Dutch Airlines reduziram cada uma o número de assentos disponíveis em novembro em mais de 40% em relação aos níveis pré-pandêmicos.

Carsten Spohr, CEO da Lufthansa, disse em uma entrevista coletiva na semana passada que todos os voos para a Europa deveriam ser forçados a evitar o espaço aéreo russo para garantir “uma concorrência justa”, afirmando que a capacidade de voar sobre a Rússia proporciona “enormes vantagens para as companhias chinesas”.

A LOT Polish Airlines informou que cancelou sua rota Pequim-Varsóvia durante o inverno devido a “resultados de reserva insatisfatórios e uma posição competitiva significativamente mais fraca”. Embora não tenha especificado que as companhias aéreas chinesas tinham a vantagem, citou concorrentes usando “rotas mais curtas”. A LOT planeja retomar os voos para Pequim no verão.

Quando a British Airways anunciou no verão que interromperia os voos para Pequim após outubro, estudantes chineses no exterior afirmaram que isso tornaria ainda mais desafiador encontrar voos adequados para voltar para casa. Além disso, a companhia aérea australiana Qantas suspendeu seu voo Sydney-Xangai em julho devido à baixa demanda. As companhias aéreas dos EUA também estão se esforçando para manter um cronograma de voos reduzido para a China, refletindo como as tensões geopolíticas entre Washington e Pequim e a economia chinesa em queda afetaram as viagens. No mês passado, United Airlines, Delta Air Lines e American Airlines solicitaram ao Departamento de Transporte isenções especiais para continuar adiando a retomada de sua alocação total de voos para a China. Elas afirmaram que planejam operar apenas um terço de seus voos semanais entre a China e os Estados Unidos durante os meses de inverno.

A American Airlines destacou que “a demanda de passageiros entre os EUA e a China não se recuperou aos níveis pré-pandêmicos”, enquanto a Delta afirmou que pode precisar de isenções adicionais no futuro devido aos “desafios” do mercado chinês.