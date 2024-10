O indiano Mukesh Ambani, que comanda o Reliance Industries, conglomerado empresarial que tem atuação nos ramos de energia e comunicação, viu sua fortuna passar de US$ 122,1 bilhões em junho deste ano para os atuais US$ 108 bilhões. Apesar de ter perdido US$ 14 bilhões em um intervalo de cerca de 100 dias, ele continua sendo a pessoa mais rica da Ásia, segundo dados do ranking de bilionários em tempo real da revista Forbes.

Mukesh Ambani é a pessoa mais rica da Ásia. Foto: Reliance Industries Limited/Divulgação

Em segundo lugar, o indiano Gautam Adani também viu seu patrimônio recuar. Dos US$ 85 bilhões que detinha em junho, Adani agora possui R$ 81,1 bilhões. Os investimentos do empresário são diversos e incluem minas de carvão, portos e aeroportos e usinas de energia. Das 10 pessoas mais ricas do continente, quatro são da Índia e outros quatro, da China. Os outros dois são da Indonésia e do Japão.

Pelos números da Forbes, o patrimônio das 10 pessoas mais ricas da Ásia recuou nos últimos 100 dias. Em 29 de junho deste ano, eles tinham uma fortuna acumulada de US$ 573 bilhões, número que passou para US$ 568,9 bilhões nesta sexta-feira, 11. Veja a seguir quem são as 10 pessoas mais ricas da Ásia.

1. Mukesh Ambani

Patrimônio: US$ 108 bilhões

Fonte de riqueza: Reliance Industries Limited

País: Índia

2. Gautam Adani

Patrimônio: US$ 81,1 bilhões

Fonte de riqueza: Adani Group

País: Índia

3. Zhong Shanshan

Patrimônio: US$ 52,3 bilhões

Fonte de riqueza: Nongfu Spring

País: China

4. Tadashi Yanai e família

Patrimônio: US$ 51,4 bilhões

Fonte de riqueza: Fast Retailing

País: Japão

5. Colin Huang

Patrimônio: US$ 51,1 bilhões

Fonte de riqueza: Pinduoduo e Temu

País: China

6. Prajogo Pangestu

Patrimônio: US$ 49,7 bilhões

Fonte de riqueza: Barito Pacific Group

País: Indonésia

7. Ma Huateng

Patrimônio: US$ 47,8 bilhões

Fonte de riqueza: Tencent

País: China

8. Zhang Yiming

Patrimônio: US$ 45,6 bilhões

Fonte de riqueza: ByteDance, Toutiao e TikTok

País: China 9. Savitri Jindal e família Patrimônio: US$ 41,2 bilhões

Fonte de riqueza: Grupo OP Jindal

País: Índia 10. Shiv Nadar Patrimônio: US$ 40,7 bilhões

Fonte de riqueza: HCL Technologies

País: Índia