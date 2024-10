Por que os chineses estão correndo para o ‘cassino’ do mercado de ações no país

Eles chamam o mercado de ações da China de “cassino”, mas estão correndo para lá. Eles estão apostando dinheiro que o governo realmente quer para finalmente sair do buraco que cavou. Eles estão especulando, buscando ganhos de curto prazo, com um grande grau de desconforto.

PUBLICIDADE Uma enxurrada de políticas adotadas por Pequim nas últimas semanas para estimular a economia doméstica impulsionou a classe média chinesa a investir mais em ações, provocando a maior alta do país desde 2008. Em entrevistas recentes, os investidores disseram que fazer algo, mesmo que seja colocar suas economias em um mercado cheio de riscos, dá a eles uma sensação de controle quando o país parece estar se perdendo. Eles se preocupam com o fato de o governo estar fazendo mais para preparar o mercado do que para ajudar a economia, mas, por enquanto, estão se apegando a um sentimento familiar e animador em uma era de deflação.

“Somos todos ‘cebolinhas de alho’ a serem colhidas por nosso governante”, disse Wang, um residente de Pequim investiu mais de US$ 150 mil (R$ 853 mil). Ele invocou um meme online que diz que os chineses são vegetais esperando para serem colhidos do chão. “Mas se eu tomar a iniciativa de participar do mercado, pelo menos terei algum controle sobre meu destino”, disse ele.

Após passarem décadas investindo no mercado imobiliário, chineses decidiram investir na bolsa Foto: Lisk Feng/The New York Times

Wang foi um dos 10 investidores chineses que entrevistei na semana passada, alguns por vídeo e outros por e-mail e mensagens de texto. Todos eles são profissionais ou proprietários de empresas. Eles têm dinheiro para investir, mas não são super-ricos.

Todos eles falaram sob a condição de que eu usasse apenas seus sobrenomes por medo de represálias. O governo censurou artigos e comentários que criticavam suas medidas recentes, o que, segundo alguns, está contribuindo mais para a recuperação do mercado do que para o renascimento econômico.

A China reinstituiu a negociação de ações no início da década de 1990 – parte da experiência de reforma econômica do país. Os investidores em potencial faziam fila por horas e, às vezes, dias para entrar no jogo.

Atualmente, há mais de 200 milhões de contas de negociação no mercado de ações da China, e praticamente todas são de investidores individuais. Mas menos de um quarto dessas contas está negociando ativamente. As bolsas de valores da China não se revelaram locais de geração de riqueza para o público chinês, que, em grande parte, evitou o mercado por ser tão volátil.

Como o mercado de ações era fortemente controlado, a maioria das empresas mais competitivas da China não podia ou não queria ser listada em seu país de origem. Havia pouca correlação entre o desempenho do mercado e a economia da China. O índice composto da SSE de empresas que negociam em Xangai atingiu o pico em 2007, muito antes de a expansão econômica da China atingir seu auge. Além disso, não havia empresas iniciantes de grande sucesso na China, como a Alibaba, que abriu seu capital em Nova York em 2014, e a Tencent, que listou sua oferta pública inicial em Hong Kong em 2004.

Em vez disso, as pessoas investiram em imóveis, que representam cerca de 70% dos ativos domésticos da China. Enquanto sua riqueza aumentava com a elevação dos preços das moradias, o governo, que tinha todas as terras do país, colhia a maior parte dos benefícios financeiros. Agora que o mercado imobiliário despencou, o governo está atraindo as pessoas para o mercado de ações.

Os investidores que entrevistei me disseram que sabem os riscos que estão correndo no mercado, mas sentem que não têm escolha em um país onde o governo controla a terra, os bancos e as empresas que podem ser listadas nas bolsas de valores.

“É ainda pior do que um cassino porque um cassino tem regras, enquanto o nosso ‘cassino’ não tem nenhuma”, disse Wang. “Além disso, o ‘proprietário’ desse cassino pode entrar e jogar, e ele pode ver nossas cartas.” Ele disse saber que a recente manifestação poderia ser uma “armadilha”, mas sentiu que não tinha escolha. “Dessa forma, posso encontrar um lugar mais próximo da saída e, assim, quando chegar a hora de fugir, poderei sair mais rápido do que os outros”, disse Wang. Outro investidor chamado Wang, de Xangai, disse que investiu dinheiro em ações chinesas em 30 de setembro. Ele resumiu o sentimento predominante entre as pessoas com quem conversei: as pessoas não estão investindo agora porque confiam no governo ou foram enganadas por ele. “É apenas uma aposta em que elas estão dispostas a aceitar o resultado, ganhando ou perdendo”, escreveu ele em um e-mail.

Um engenheiro de software de Xangai chamado An disse que perdeu o emprego e as opções de ações em uma startup de educação online depois que o governo reprimiu o setor em 2021. Então, um apartamento que ele comprou não estava sendo construído. Quando ele e outros colegas compradores de imóveis protestaram, ele foi detido pela polícia.

Quando a alta das ações começou em setembro, disse An, sua esposa lhe disse: “Vamos apostar”. Eles reservaram algum dinheiro para as dívidas do cartão de crédito e para um fundo de emergência e investiram o restante do dinheiro, quase 90%, no mercado. Isso representou mais de US$ 300 mil (R$ 1,7 milhão). Eles estão preocupados com o aumento da inflação nos próximos anos se Pequim fizer um grande programa de gastos.

Eles pensaram que poderiam perder dinheiro no mercado de ações ou não fazer nada se a inflação corroesse o valor de suas economias. Mas e se eles tiverem sorte? Outro investidor que entrevistei, Xie, é o fundador de uma pequena empresa de gestão de ativos na província de Shandong, no leste do país. Ele disse que viu a alta das ações como uma rara oportunidade de investimento. Quando Xie estava no ensino fundamental, na década de 1990, seus pais foram demitidos de seus empregos em empresas estatais. Eles investiram suas economias no novíssimo mercado de ações da China e passaram por muitos altos e baixos. Xie começou a negociar na faculdade e passou a administrar dinheiro para outras pessoas em 2018. Ele percebeu que a política do governo estava mudando no início de setembro e começou a montar suas posições em ações, achando que deveria haver dinheiro a ser ganho. Mas ficou inquieto com o oportunismo que transbordava nas mídias sociais, onde alguns afirmavam que o índice SSE, que estava sendo negociado um pouco acima de 3 mil, chegaria a 10 mil. Ele acredita que a recuperação será de curta duração. "Os mercados financeiros não podem consertar os problemas fundamentais e de longo prazo que a China enfrenta", disse Xie, referindo-se ao fato de a China ter tornado cada vez mais difícil para seus cidadãos buscarem riqueza e falarem livremente. Ele disse que os jovens que estão se dedicando aos investimentos devem ser mais céticos.

O índice composto da SSE de empresas que negociam em Xangai atingiu o pico em 2007, muito antes de a expansão econômica da China atingir seu auge Foto: immimagery/adobe.stock

Cheng foi outro investidor que entrevistei e que acredita que a China está enfrentando problemas muito maiores do que uma recuperação do mercado pode resolver.

Quando Cheng me escreveu pela primeira vez em fevereiro, ele disse que acabara de perder mais de US$ 500 mil (R$ 2,8 milhões) no mercado de ações.

Proprietário de uma consultoria corporativa, ele descobriu que o ambiente de negócios do país estava se tornando cada vez mais hostil ao setor privado sob o comando de Xi Jinping, o líder da China. “Nunca vi ninguém jogar uma mão tão boa de forma tão terrível”, ele me escreveu sobre Xi naquele mês.

Em uma entrevista recente, ele disse que está investindo no mercado de ações como se estivesse jogando mahjong (um jogo de tabuleiro).

“Estou encarando isso com a mentalidade de um espectador. Já paguei pelo ingresso”, disse ele, referindo-se ao dinheiro que perdeu no início deste ano. “Eu poderia muito bem assistir a esse filme trágico até o fim.”

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.