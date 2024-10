China: crescimento econômico sem brilho mostra por que Pequim insiste em pacotes de estímulo

PEQUIM - A economia chinesa continuou a crescer em um ritmo fraco durante o verão (do hemisfério norte), de acordo com os dados divulgados nesta sexta-feira, 18, ressaltando a urgência das recentes tentativas do governo de impulsionar a economia.

A construção desacelerou por conta do colapso do mercado imobiliário. Milhões de jovens recém-formados não conseguiram encontrar trabalho. Muitos governos locais ficaram sem dinheiro para construir estradas ou até mesmo para pagar os salários de professores e outros funcionários.

Crise imobiliária tem afetado fortemente a economia chinesa Foto: Qilai Shen/NYT

PUBLICIDADE Sobre tudo isso, paira a queda dos preços em toda a economia chinesa, de apartamentos a carros e refeições em restaurantes. A queda generalizada dos preços, um fenômeno chamado deflação, torna difícil para as empresas e famílias ganharem o suficiente para pagar suas hipotecas e outras dívidas. A economia da China cresceu 0,9% de julho a setembro em relação aos três meses anteriores, informou o Escritório Nacional de Estatísticas da China. Quando projetada para o ano inteiro, a economia cresceu a uma taxa anual de cerca de 3,6% no terceiro trimestre.

O crescimento refletiu, em parte, uma revisão oficial nesta sexta-feira, mostrando que o segundo trimestre foi ainda mais fraco do que o anunciado anteriormente. O crescimento entre abril e julho foi em um ritmo anual de 2%, e não de 2,8%, como havia sido informado.

A China anunciou uma série de medidas desde 24 de setembro para lidar com os problemas persistentes que ficaram claros nos números divulgados nesta sexta-feira. O Banco Central do país reduziu as taxas de juros e os pagamentos mínimos de entrada para hipotecas. O Ministério das Finanças prometeu a venda de mais títulos para arrecadar dinheiro para que os governos locais paguem os salários municipais e comprem apartamentos vagos, que seriam convertidos em moradias econômicas.

“O momento do estímulo mostra que o governo percebe a deterioração da economia”, disse Louise Liu Qian, fundadora e CEO da Wusawa Advisory, uma empresa de consultoria geopolítica e de negócios de Pequim.

Publicidade

Inicialmente, os investidores reagiram ao anúncio dos dados econômicos com um encolher de ombros, mas os preços das ações na China subiram mais tarde, quando o presidente do BC divulgou detalhes de um programa para expandir os empréstimos para a compra de ações.

Vendas escassas

Os lojistas reclamam das vendas fracas, mesmo quando cortam os preços de forma tão acentuada que ficam com pouco ou nenhum lucro.

“Não temos transações agora”, disse Yu Xingjun, um vendedor de papel de parede em Zibo, no centro-leste da China, enquanto estava sentado em sua loja vazia em um dia de semana recente. “Com a falência do setor imobiliário, tudo o mais veio em seguida.”

Depois de trabalhar no ramo de decoração de casas por mais de uma década, Yu viu a maior parte de suas vendas evaporar nos últimos anos. “Houve uma época em que não receber pedidos era algo impensável, mas agora faz muito tempo que não recebo um pedido”, disse.

Mercado em Xangai: varejistas reclamam de queda nas vendas Foto: Qilai Shen/NYT

Mas o departamento de estatísticas anunciou que as vendas gerais no varejo aumentaram 3,2% em setembro em relação ao ano anterior, em comparação com um ganho de apenas 2,1% em agosto. Um dos componentes desses dados, as vendas de eletrodomésticos e eletrônicos, aumentaram 20,5% no mês passado em relação ao ano anterior, depois que o governo aumentou drasticamente os subsídios para trocas durante o verão. A desaceleração do crescimento foi menos aparente na estatística preferida do governo chinês: a mudança no terceiro trimestre em relação ao mesmo período do ano passado. Por essa medida, a economia foi 4,6% maior do que no ano anterior, abaixo dos 4,7% registrados no segundo trimestre.

O problema da deflação

A queda dos preços é um problema para a China não apenas em seu país, mas cada vez mais em seu comércio exterior. A deflação está começando a afetar o que foi a única força econômica remanescente da China este ano: as exportações.

Publicidade

Em setembro, o valor total das exportações da China estava crescendo apenas 2,4% em relação ao ano anterior, já que o volume cada vez maior de remessas era compensado principalmente pelo fato de as empresas chinesas receberem menos dinheiro por cada carga.

O resultado é, de certa forma, o pior resultado para a China. A quantidade física crescente de exportações do país e a participação cada vez maior nos mercados estrangeiros provocaram uma reação negativa em muitos países, o que levou à imposição de tarifas.

Publicidade

“O apelo de investimento desapareceu, e comprar uma casa é essencialmente para necessidades práticas agora”, disse Cao Longquan, um agente imobiliário de Xangai. “Embora as visitas a apartamentos tenham aumentado, os compradores continuam relativamente cautelosos.”

Muitos analistas alertaram que os problemas econômicos da China se parecem muito com a luta do Japão há uma geração, com o aumento da dívida e a desaceleração do crescimento. Mas alguns acreditam que as medidas de estímulo do governo podem reduzir as chances de piora do cenário.

“A China está no meio de uma espiral de dívida-deflação, mas a mais recente reviravolta na política econômica de Pequim ajudará muito a evitar que a China repita a experiência do Japão durante a década de 1990″, disse Diana Choyleva, economista-chefe da Enodo Economics, uma empresa de pesquisa de Londres focada na China.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.