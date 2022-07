Preço da gasolina em SP: Município de Tupã tem o litro mais barato e Jales o mais caro; veja ranking

A cidade de Tupã registrou o menor preço médio da gasolina do Estado de São Paulo na semana de 17 a 23 de julho, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O combustível foi vendido a R$ 5,41 na cidade na semana passada. Já o maior preço pôde ser encontrado em Jales, onde a gasolina foi vendida a R$ 6,36.

O preço da gasolina apresenta queda no mercado brasileiro, puxada pela redução do ICMS. Entre 17 e 23 de julho, o preço no País caiu 2,9% e acumula redução de 17,4% no mês. O preço médio nacional da gasolina ficou em R$ 5,89 na semana passada.

Em relação ao mercado internacional, a gasolina mantém uma arbitragem favorável, ficando em média apenas 1% acima do preço internacional. Na Bahia, onde funciona a Refinaria de Mataripe, privatizada no final do ano passado, os preços estão 4% superiores ao praticado no Golfo do México, segundo a Associação Brasileira dos Importadores de Combustiveis (Abicom).

Posto de gasolina; levantamento da ANP mostrou que Tupã teve o menor preço médio da gasolina do Estado na semana passada. Foto: Alex Silva/Estadão

Veja abaixo o ranking dos preços da gasolina no Estado de São Paulo na última semana, do mais barato para o mais caro.

Preço médio da gasolina por cidade (SP)

• Tupã: R$ 5,41

• Cosmópolis: R$ 5,43

• Jaú: R$ 5,48

• São José dos Campos: R$ 5,48

• Jacareí: R$ 5,49

• Taubaté: R$ 5,49

• Itápolis: R$ 5,50

• Garça: R$ 5,51

• Pindamonhangaba: R$ 5,51

• Bauru: R$ 5,53

• Marília: R$ 5,53

• Limeira: R$ 5,55

• Avaré: R$ 5,56

• Cruzeiro: R$ 5,56

• Votorantim: R$ 5,57

• Caçapava: R$ 5,59

• Lorena: R$ 5,59

• Mogi Mirim: R$ 5,59

• Suzano: R$ 5,59

• Leme: R$ 5,60

• Paraguaçu Paulista: R$ 5,60

• São José do Rio Preto: R$ 5,60

• Salto: R$ 5,61

• Bragança Paulista: R$ 5,62

• Votuporanga: R$ 5,62

• Itaquaquecetuba: R$ 5,63

• Mogi Guaçu: R$ 5,63

• São João da Boa Vista: R$ 5,64

• Sorocaba: R$ 5,64

• Matão: R$ 5,65

• Mogi das Cruzes: R$ 5,66

• Dracena: R$ 5,67

• Campinas: R$ 5,68

• Paulínia: R$ 5,68

• Presidente Prudente: R$ 5,68

• Olímpia: R$ 5,69

• Ourinhos: R$ 5,69

• Sumaré: R$ 5,69

• Guaratinguetá: R$ 5,70

• Hortolândia: R$ 5,70

• Itapecerica da Serra: R$ 5,70

• Itapira: R$ 5,70

• Itu: R$ 5,70

• Vinhedo: R$ 5,70

• Carapicuíba: R$ 5,71

• Itatiba: R$ 5,71

• Piracicaba: R$ 5,71

• Botucatu: R$ 5,72

• Jundiaí: R$ 5,72

• São Carlos: R$ 5,72

• Itapetininga: R$ 5,73

• Araçatuba: R$ 5,74

• Mauá: R$ 5,74

• Osasco: R$ 5,74

• Embu das Artes: R$ 5,75

• Ribeirão Preto: R$ 5,75

• São Bernardo do Campo: R$ 5,75

• Diadema: R$ 5,76

• Guarulhos: R$ 5,76

• Ibitinga: R$ 5,76

• Cotia: R$ 5,77

• Taboão da Serra: R$ 5,77

• Assis: R$ 5,78

• Indaiatuba: R$ 5,78

• Catanduva: R$ 5,79

• Jaboticabal: R$ 5,79

• Poá: R$ 5,79

• Ribeirão Pires: R$ 5,79

• Americana: R$ 5,80

• Mirassol: R$ 5,80

• Santa Bárbara d’Oeste: R$ 5,80

• Santa Cruz do Rio Pardo: R$ 5,81

• São Vicente: R$ 5,81

• Araras: R$ 5,82

• José Bonifácio: R$ 5,82

• Pirassununga: R$ 5,82

• Presidente Venceslau: R$ 5,82

• Ubatuba: R$ 5,82

• Valinhos: R$ 5,83

• Adamantina: R$ 5,84

• Franca: R$ 5,84

• Amparo: R$ 5,85

• Praia Grande: R$ 5,85

• Santo André: R$ 5,85

• Porto Ferreira: R$ 5,86

• Barueri: R$ 5,87

• Várzea Paulista: R$ 5,87

• Atibaia: R$ 5,88

• Birigui: R$ 5,88

• São Paulo: R$ 5,88

• Rio Claro: R$ 5,89

• São Roque: R$ 5,89

• Bebedouro: R$ 5,90

• Mococa: R$ 5,90

• Araraquara: R$ 5,91

• Santos: R$ 5,91

• Itapeva: R$ 5,93

• Lins: R$ 5,94

• São Caetano do Sul: R$ 5,95

• Sertãozinho: R$ 5,96

• Caraguatatuba: R$ 5,97

• Barretos: R$ 5,99

• Monte Alto: R$ 6,01

• Tatuí: R$ 6,07

• Itanhaém: R$ 6,12

• Cubatão: R$ 6,17

• Guarujá: R$ 6,19

• Jales: R$ 6,36