Prefeitura de Recife oferece rede de academias ao ar livre com parceiro privado

Um dos projetos de parceria destacados na edição de 2024 do Mapa da Contratualização, produzido pela Comunitas, uma organização dedicada à melhoria da gestão pública, é o Academia Recife, desenvolvido pela prefeitura da cidade, que inclui uma rede de academias ao ar livre instaladas em praias, parques e praças.

Criado em 2014 para estimular a prática de atividade física pela população, em especial por parte dos idosos, e como uma ação de saúde preventiva, o programa inclui 28 academias e o primeiro circuito público de cross trainning do País, uma modalidade de treinamento que mistura vários tipos de exercícios e equipamentos, como cordas, pneus, pesos e bolas, para desenvolver a resistência e a agilidade dos praticantes. "A gente está trabalhando com política de saúde preventiva de longo prazo", afirma o secretário executivo de Fomento ao Esporte da prefeitura, Gabriel Perrusi, que é formado em educação física e foi sócio de uma rede de academias. "Cada US$ 1 investido em saúde preventiva gera uma economia de US$ 4 a US$ 6 em saúde corretiva ao longo do tempo."

Prefeitura diz que as academias públicas espalhadas pela cidade atraem cerca de 50 mil usuários por ano Foto: Mauricio Ferry/Prefeitura de Recife

Segundo ele, as academias públicas de Recife funcionam como as unidades privadas tradicionais e seguem um modelo de gestão inovador, que garante seu bom funcionamento e um atendimento de qualidade aos cerca de 50 mil que participam do programa por ano. Para oferecer profissionais especializados aos usuários, a Secretaria Municipal de Esportes fechou um contrato com uma organização social (OS), o Instituto de Gestão do Esporte e da Cultura (IGEC). Já os equipamentos são alugados de uma empresa do ramo, também encarregada de fazer a manutenção dos mesmos.

No total, de acordo com Perrusi, o programa custa em torno de R$ 9 milhões por ano para a prefeitura, incluindo o atendimento e o acompanhamento dos usuários e o aluguel e a manutenção dos equipamentos, o equivalente a R$ 190 per capita por ano ou R$ 16 por mês, bem abaixo do custo de uma academia privada. O pagamento à OS é efetuado conforme o cumprimento das metas previstas no contrato, como o atendimento a idosos, atividades desempenhadas e aplicações de pesquisas com usuários.

Cada academia, segundo Perrusi, é atendida por uma equipe composta por dois professores, dois estagiários e um auxiliar de limpeza, além de um coordenador, que atende de três a quatro academias, encarregado de supervisionar os profissionais e acompanhar os resultados do programa. O contrato com o IGEC prevê também o oferecimento de nutricionistas para os usuários que precisarem de atendimento na área.

As academias, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 5h30 à 9h30 e das 17h às 21h e aos sábados, das 4h às 6h, oferecem também aulas coletivas e de dança. Para ter acesso à rede, o usuário tem de fazer o agendamento no aplicativo do município e depois o professor confirma se ele foi ou não. Com isso, a secretaria pode acompanhar a frequência dos usuários, além de avaliar a demanda por academia e ver se a necessidade de promover alguma ação para resolver algum problema.

“A academia é um organismo vivo. A gente precisa de agilidade para tomar decisão e ser assertivo. Se a gente estivesse operando tudo isso com os profissionais que tem na Prefeitura, nós não teríamos a velocidade necessária para contratação, implantação e mudança de direção, que é muito necessária numa gestão de academia”, diz Perrusi. “Quando a gente compara com a iniciativa privada, uma das grandes diferenças que eu enxergo é que o setor público não consegue imprimir a velocidade necessária que a sociedade precisa e isso faz com que haja uma percepção ruim sobre os serviços prestados pelas prefeituras, pelos Estados.”