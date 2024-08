A premiação (IN) NOVA – Inovações de Impacto elegeu 13 produtos de bens de consumo que se destacaram em seus segmentos. A cerimônia de entrega do troféu aconteceu durante a terceira edição do Scanntech (IN) MOTION. Foram três vencedores por categoria (Alimentos, Bebidas, Perfumaria e Limpeza), além de Impacto Social. Todos eles subiram ao palco para receber o troféu e, depois, junto com os demais 68 finalistas selecionados entre mais de 23 mil lançamentos avaliados.

Açaí Mãe Terra, da Unilever, ganhou o prêmio de Impacto Ambiental Foto: Fernando Roberto/ Estadão Blue Studio

A definição dos vencedores contou com consultoria da FIA Business School e da McKinsey. A apuração inicial avaliou os produtos lançados entre abril de 2023 e maio de 2024 a partir das bases de dados exclusivas da Scanntech e do Google. Os 68 finalistas selecionados foram avaliados por uma banca, que elegeu os três campeões por categoria. Participaram do júri Marco Bebiano, diretor de Negócios do Google; Luís Guedes e Fernando Nascimento, ambos professores-doutores da FIA-USP (Fundação Instituto de Administração); e Talita Nascimento, jornalista especializada em economia e negócios no varejo do Estadão.

Continua após a publicidade

“É o primeiro ano desse prêmio, e o que nos motivou foi o fato de termos os dados e a inteligência. Além disso, 75% do crescimento do varejo brasileiro é movido por inovação. Incentivar a inovação é parte da nossa cultura e pilar fundamental de desenvolvimento do ecossistema, em benefício do consumidor”, comentou o CEO da Scanntech Brasil, Thomaz Machado.

Premiação destaca produtos inovadores do mercado 1 / 9 Premiação destaca produtos inovadores do mercado Priscila Ariani, diretora de Marketing de Scanntech: “A inovação é uma realização tanto da indústria que a desenvolve quanto do varejo que a seleciona ... Foto: Fernando Roberto/ Estadão Blue Studio Mais Renata Vidal, gerente de Cereais Matinais da Nestlé: “KitKat® é um case no Brasil e agora, como cereal, trazemos mais uma novidade na marca, tendo o c ... Foto: Fernando Roberto/ Estadão Blue Studio Mais Daniela Aguiar (à dir.), gerente de Marketing do Grupo Cimed: “Fomos uma marca que de fato revolucionou o mercado de hidratante labial, um mercado fun ... Foto: Fernando Roberto/ Estadão Blue Studio Mais Juliana Lamy, gerente comercial sênior da L'Oréal: “É um enorme prazer estar aqui com nosso time, que trabalhou muito duro. Nosso lançamento de prod ... Foto: Fernando Roberto/ Estadão Blue Studio Mais Mauricio Utiyama (com o troféu), diretor de Negócios da Unidade Pele da Flora “É uma honra estar aqui representando a Flora, com a marca Francis. El ... Foto: Fernando Roberto/ Estadão Blue Studio Mais Aldo Fenoglio, CEO da Franuí: “Criamos um produto único no mundo, há 11 anos. A doçura do chocolate e a acidez da fruta geram uma combinação perfeita” Foto: Fernando Roberto/ Estadão Blue Studio Hugo Castellano, diretor de Inovação e Gerenciamento da Categoria Monster da Energy Brasil: “A inovação é muito importante para qualquer indústria, ... Foto: Fernando Roberto/ Estadão Blue Studio Mais Felipe Pádua, coordenador de Marketing da Coco Leve: “Somos uma empresa jovem, com seis anos de história, e inovamos trazendo um gelo com limão para c ... Foto: Fernando Roberto/ Estadão Blue Studio Mais André Correia (com o troféu) ao lado de Willian Teodoro, fundadores da Veromplast: “Queríamos fazer uma coisa diferente, como as que estamos vendo aqu ... Foto: Fernando Roberto/ Estadão Blue Studio Mais

Continua após a publicidade

A diretora de Marketing da empresa, Priscila Ariani, destacou a importância de reconhecer os produtos que estão revolucionando o mercado. “A inovação é uma realização tanto da indústria que a desenvolve quanto do varejo que a seleciona para a sua gôndola em benefício do seu shopper.”