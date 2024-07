Prêmio vai reconhecer inovações da indústria no varejo alimentar

Na busca incessante por inovação para atrair o novo consumidor – conectado, antenado e ansioso por novidades –, as indústrias de bens de consumo de alto giro se reinventam o tempo todo, desenvolvendo novos produtos que atendem às diferentes e emergentes necessidades destes consumidores em constante evolução.

Para reconhecer as iniciativas que mais se destacam e fortalecem o DNA inovador do setor, a Scanntech, líder no fornecimento de informações de mercado, lança neste ano, em parceria com o Google, a McKinsey e a FIA, o prêmio (IN) NOVA, com o objetivo de incentivar cada vez mais as inovações que beneficiam todo o ecossistema de bens de consumo de alto giro, que envolve o consumidor, o varejo, o distribuidor e a indústria e representa mais de 11% do PIB nacional.

Scanntech (IN) NOVA acontecerá no dia 7 de agosto, em São Paulo, e destacará marcas em cinco categorias Foto: Divulgação Scantech

Continua após a publicidade

“Será a primeira edição desta premiação, e temos parceiros de renome para garantir a qualidade do processo. Google, FIA, McKinsey e Estadão são nossos parceiros nessa missão de incentivar a indústria e o varejo a inovar para os consumidores”, destaca o CEO da Scanntech, Thomaz Machado. O prêmio será apresentado durante o (IN) Motion, evento que, em sua terceira edição, ocorre no próximo dia 7 de agosto, no Convention Hall do Distrito Anhembi, em São Paulo.

A premiação vai considerar indicadores de avaliação dos produtos lançados para comercialização entre abril de 2023 e abril de 2024 no varejo alimentar do Brasil, destacando marcas que se sobressaíram no canal nas seguintes categorias: alimentos, bebidas, limpeza, perfumaria e impacto social.

Com consultoria da FIA Business School, a apuração será elaborada a partir das bases de dados exclusivas da Scanntech – que processa mais de 10 bilhões de tickets todos os anos, utilizados por 85% dos principais varejistas do canal alimentar e mais de 300 das maiores indústrias – e do Google. A banca irá avaliar inovações na composição e nos atributos dos produtos, além da embalagem.

Continua após a publicidade

Para cada um dos grupos de produtos do canal alimentar serão premiados o primeiro, segundo e terceiro lugares com troféus correspondentes a cada grupo. Além disso, haverá uma categoria específica avaliando os critérios de impacto social. “Queremos que esse prêmio incentive todas as indústrias e os varejos do canal alimentar a olharem mais para o tema, para os dados e para o valor que as inovações geram ao consumidor e à sociedade”, finaliza o CEO da Scanntech.

Imersão em inovação

A terceira edição do evento (IN) Motion tem entre os palestrantes confirmados Marc Randolph, cofundador da Netflix; Jason Goldberg, diretor de Estratégia do Comércio do grupo Publicis; Zeina Latif, economista e sócia-diretora da Gibraltar Consulting; e Pascal Finette, escritor referência em inovação.