Os professores do ensino pré-escolar têm o salário médio mais baixo entre os profissionais com ensino superior no Brasil: o rendimento médio real da categoria é de R$ 2.285, o que corresponde a menos de dois salários mínimos (atualmente, o salário mínimo é de R$ 1.320).

A informação é de um levantamento elaborado pela pesquisadora Janaína Feijó, do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV), com base nos dados da Pnad Contínua, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O levantamento considerou dados de trabalhadores com ensino superior do setor privado, referentes ao segundo trimestre de 2023. A pesquisadora também fez uma comparação desses dados com o mesmo período de 2012: os professores do ensino pré-escolar, por exemplo, tiveram aumento em relação a 11 anos atrás, de 3%.

Professores aparecem entre as profissões com ensino superior de salário médio mais baixo no Brasil. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

O estudo destaca que os menores salários de cargos que exigem diplomas são associados aos profissionais do ensino: completando o top 3 da lista, aparecem as categorias “outros profissionais de ensino” (com rendimento médio real de R$ 2.554) e “outros professores de artes” (R$ 2.629). Em seguida, estão físicos e astrônomos (R$ 3.000) e assistentes sociais (R$ 3.078). Todas essas quatro categorias tiveram queda de salário em relação a 2012 (veja mais informações na tabela abaixo).

Os dados do levantamento apontam que pessoas que têm ensino superior completo ganham mais. No entanto, das 98,8 milhões de pessoas ocupadas no Brasil no período analisado, cerca de 76 milhões (77%) não tinham ensino superior - ou seja, os melhores salários são inacessíveis para a maior parte dos brasileiros.