Projetos de torres em bairros planejados rendem dois prêmios para Idealiza Cidades

ESPECIAL PARA O ESTADÃO - A Idealiza Cidades, que desenvolve bairros planejados, foi duplamente contemplada nesta trigésima edição do Master Imobiliário, com dois empreendimentos. O prêmio em Marketing foi para o Canto, em Pelotas (RS), e o de Comercialização foi para o COA, que replica em Uberlândia (MG) o conceito de bairro planejado já colocado em prática no Sul.

Por conta da similaridade, a empresa tomou uma atitude arrojada: fretou um avião para transportar 150 corretores da cidade mineira para conhecer in loco o projeto original e, assim, ajudar a impulsionar a comercialização. Segundo a Idealiza, o COA foi comercializado em 41 segundos, após uma campanha de 15 dias e o uso do sistema de represamento na comercialização. Ou seja, os eventuais clientes que fizessem um pix de R$ 300 teriam preferência para escolher a unidade no lançamento. "Surpreendentemente, foram 684 pix em poucas horas para 150 apartamentos", diz o sócio e cofundador André Fam Beiler. No dia do atendimento, o cliente que comprou a última unidade tinha feito o pix 41 segundos após o momento em que a Idealiza liberou a chave pix para o pagamento.

“Por isso, fizemos a analogia de vender todo o empreendimento em 41 segundos”, diz Beiler. A taxa de conversão em vendas foi de 95%. “Mas 101 clientes compraram mais de uma unidade”, declara.

Lançado em Uberlândia em junho de 2023 em uma área de 35 hectares, o COA terá apartamentos de 30 m² a 148 m² e vasta oferta de serviços e comércio. De acordo com Beiler, as unidades foram comercializadas com preços variando entre R$ 11mil/m² e R$ 12,5 mil/m².

O Canto, chamado pelo júri de residencial-galeria de arte, possui um mural, de 600 m², de autoria de Kelvin Koukik, que ocupa de alto a baixo uma lateral do edifício de 17 andares. Há mais de 50 obras de outros 14 artistas locais, distribuídas nas áreas comuns.

Instalado no Parque Una, em Pelotas (RS), o Canto foi chamado pelo júri do Master Imobiliário de condomínio residencial-galeria, por contas das obras de arte que abriga. Foto: Idealiza/Divulgação

“O empreendimento é ancorado por um espaço que privilegia a fusão de bar, restaurante e galeria de arte por onde já passaram centenas de artistas em diferentes exposições”, diz a justificativa dos jurados ao conceder o prêmio de Marketing ao empreendimento.

Os dois empreendimentos estão em bairros planejados em meio a parques chamados Una. O Canto ocupa uma área de 27 hectares e está urbanisticamente 100% pronto. Já conta com 12 torres prontas, sendo nove residenciais com unidades que vão de 30 m² a 240 m², e oito em construção. Quando estiverem prontas, serão 2.200 unidades no total, das quais 40% comerciais. Beiler classifica os residenciais como sendo de médio-alto padrão.