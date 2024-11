Quais os caminhos para a indústria brasileira? E-book reúne desafios e oportunidades

A indústria brasileira vive um paradoxo: ao mesmo tempo em que perde protagonismo, com redução constante de sua participação no Produto Interno Bruto (PIB), continua a manter a relevância. Frequentemente, é na indústria que se emprega a mão de obra mais qualificada e onde em geral se pagam os melhores salários. Uma indústria fraca resulta em produtividade baixa, o que se reflete na própria atividade econômica brasileira. A saída passa pela reindustrialização, mas como fazer isso? No e-book que você pode baixar aqui discutimos algumas soluções.

O Estadão promoveu essa discussão junto com especialistas ao longo de 2024, em três Fóruns Estadão Think, que contaram com apoio institucional da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp), da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) e da Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Indústria brasileira mantém a relevância enquanto perde protagonismo e vê diminuir sua participação no PIB Foto: Gabriela Bilo/Estadão

PUBLICIDADE No primeiro evento, realizado em julho, a discussão focou na indústria hoje e amanhã, passando pela necessidade de políticas públicas para o setor, nos moldes do Plano Safra para a agricultura; no acesso facilitado ao crédito; e nos benefícios esperados com a regulamentação da reforma tributária. O segundo Fórum Estadão Think, em setembro, analisou a neoindustrialização apoiada pela transição energética, apontando as vantagens competitivas da indústria brasileira em tempos de economia verde e como o setor pode usar esse momento a seu favor. No terceiro evento, em novembro, a pauta de discussões focou nos desafios enfrentados para a nossa inserção global em um período histórico conturbado, em que vivemos o impacto de guerras e tensões comerciais e geopolíticas, com o protecionismo ganhando força em todo o mundo. Neste e-book que pode ser baixado aqui reunimos os principais apontamentos dos especialistas ouvidos nos três Fóruns Estadão Think e os debates sobre o tema em seis vodcasts Dois Pontos. Ótima leitura!