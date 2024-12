Os Estados Unidos, com Produto Interno Bruto (PIB) de US$ 29,16 trilhões (R$ 176,5 trilhões), continua sendo a maior potência econômica mundial, segundo o mais recente relatório Perspectiva Econômica Mundial (WEO, na sigla em inglês) do Fundo Monetário Internacional (FMI).. Em seguida aparece a China, com US$ 18,27 trilhões (R$ 110,6 trilhões).

Os dados indicam que o Brasil aparece na 10ª posição, com US$ 2,17 trilhões (R$ 13,13 trilhões), à frente de países como Rússia, Coreia do Sul, México, Austrália e Espanha. Apenas 19 dos 50 países têm PIB superior a US$ 1 trilhão, ainda segundo o FMI.

Brasil está entre as 10 maiores economias do mundo, segundo o FMI Foto: WERTHER SANTANA/ESTADÃO CONTEÚDO

Em um recorte continental, os líderes em 2024, segundo o relatório Perspectiva Econômica Mundial , serão Estados Unidos (América), China (Ásia), Alemanha (Europa), Austrália (Oceania) e África do Sul (África). Confira abaixo o ranking.