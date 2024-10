A inflação no Zimbábue deve chegar a 407,8% neste ano de 2024, a maior do mundo, segundo projeções do Fundo Monetário Internacional (FMI) divulgadas na terça-feira, 22. O dado consta do relatório Perspectiva Econômica Mundial (WEO, na sigla em inglês). No topo da lista, logo atrás do Zimbábue, aparecem mais dois países africanos: o Sudão, com 242,2%, e o Sudão do Sul.

A Argentina, em quarto lugar no ranking geral, figura como o país com pior inflação da América neste ano, com estimativa de 139,7%. Mais da metade da população (52,9%) da Argentina encontrava-se em situação de pobreza no primeiro semestre de 2024, de acordo com um levantamento do Instituto Nacional de Estatísticas e Censo (Indec), o primeiro sob a gestão do anarcocapitalista Javier Milei.

Inflação no Zimbábue deve chegar a 407,8% neste ano de 2024, segundo projeção do FMI Foto: MT.PHOTOSTOCK/Adobe Stock

O relatório WEO indica ainda que a inflação no Brasil deve ser de 4,3% em 2024. O índice foi revisado para cima em relação a última projeção, que indicou 4,1%. O mesmo documento indica que o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil em 2024 deve avançar 3%.

Confira os países que devem ter maior inflação em 2024, segundo projeção do FMI: