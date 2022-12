O Brasil tem quatro aeroportos entre os dez melhores do mundo em 2022, segundo o ranking AirHelp Score, divulgado na segunda-feira, 12. Estão na lista o Aeroporto Internacional Gilberto Freyre, em Recife/Guararapes (PE), na segunda posição; o Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), na quarta colocação; o Aeroporto Tancredo Neves, em Belo Horizonte (MG), em sexto lugar; e o Aeroporto de Congonhas, em São Paulo (SP), em sétimo.

O primeiro lugar do ranking ficou com o Aeroporto Internacional de Tóquio. O levantamento, publicado desde 2015, é realizado pela AirHelp, empresa especializada em direitos de passageiros aéreos. Foram avaliados 151 aeroportos, a partir de cerca de 10 mil avaliações de usuários de 30 países, entre janeiro e outubro deste ano. Os temas analisados foram a pontualidade, os serviços oferecidos e lojas e restaurantes.

O Brasil foi o país com maior quantidade de aeroportos entre os dez melhores. Segundo a AirHelp, a pontualidade foi o item com melhores avaliações dos brasileiros, registrando notas acima de oito. Em seguida, vieram a qualidade dos serviços e a qualidade do varejo. No último levantamento, feito em 2019, somente os aeroportos brasileiros Afonso Pena (PR) e Viracopos (SP) figuraram entre os dez melhores.

Nesta edição, além dos aeroportos do top 10, outros aeroportos brasileiros aparecem no top 20: Aeroporto Internacional de Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek, no Distrito Federal (11º); Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo (13°); e Santos Dumont, no Rio de Janeiro (16°).

Aeroporto Internacional de Guararapes/Recife ficou em segundo lugar no ranking dos 10 melhores aeroportos do mundo em 2022. Foto: Ministério dos Esportes

Veja abaixo o ranking dos dez melhores aeroportos do mundo em 2022, segundo o AirHelp Score.

Os 10 melhores aeroportos do mundo em 2022