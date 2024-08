O empresário de artigos de luxo Bernard Arnault é a pessoa mais rica da Europa, de acordo com o ranking de bilionários em tempo real da revista Forbes. Arnault, que possui um patrimônio estimado em US$ 174,1 bilhões (cerca de R$ 982,7 bilhões) é presidente e diretor-executivo do grupo LVMH, conglomerado que reúne mais de 70 marcas de moda e cosméticos, entre elas Louis Vuitton, Dior, Givenchy e Sephora.

Em 2020, o empresário francês comprou a joalheria norte-americana Tiffany & Co por US$ 15,8 bilhões, no que foi considerada a maior aquisição de marca de luxo já feita. Seus empreendimentos bilionários também o colocam na quarta posição no ranking de bilionários mundial, ficando atrás somente de Elon Musk, Jeff Bezos e Mark Zuckerberg.

O empresário de artigos de luxo Bernard Arnault Foto: Stefano Rellandini/STEFANO RELLANDINI

PUBLICIDADE Em segundo lugar aparece o espanhol Amâncio Ortega, com patrimônio estimado em US$ 108,2 bilhões. Ortega, que começou sua carreira fabricando tecidos em uma pequena empresa familiar em 1963, hoje administra oito marcas de moda como Zara, Massimo Dutti e e Pull & Bear. Ele possui uma participação de 30% na empresa espanhola de telecomunicações Telxius e 5% na operadora de rede de gás natural de capital aberto Enagas. A vice-presidente da L’Oréal, Françoise Bettencourt Meyers, ocupa a terceira posição, com uma fortuna avaliada em US$ 86,7 bilhões, o que a torna a mulher mais rica da Europa e do mundo - no ranking de bilionários mundial geral, ela ocupa a 17ª posição. Em junho, a empresária foi considerada a primeira mulher a acumular uma fortuna maior que U$ 100 bilhões. Ela atua no conselho da L’Oreal desde 1997 e tornou-se a maior acionista da empresa após a morte da sua mãe, Liliane Bettencourt, que faleceu em 2017, aos 94 anos.

Veja abaixo quem são as 10 pessoas mais ricas da Europa, de acordo com a lista em tempo real da Forbes em 5 de agosto.

1. Bernard Arnault e família

Patrimônio : US$ 174,1 bilhões

: US$ 174,1 bilhões Fonte de riqueza: LVMH

LVMH País : França

: França Idade: 75 anos

2. Amâncio Ortega

Patrimônio : US$ 108,2 bilhões

: US$ 108,2 bilhões Fonte de riqueza: Zara

Zara País : Espanha

: Espanha Idade: 88 anos

Publicidade

3. Françoise Bettencourt Meyers e família

Patrimônio : US$ 86,7 bilhões

: US$ 86,7 bilhões Fonte de riqueza: L’Óreal

L’Óreal País : França

: França Idade: 71 anos

4. Giovanni Ferrero

Patrimônio : US$ 43,9 bilhões

: US$ 43,9 bilhões Fonte de riqueza: Nutella, chocolates

Nutella, chocolates País : Itália

: Itália Idade: 59 anos

5. Klaus-Michael Kuehne

Patrimônio : US$ 41,4 bilhões

: US$ 41,4 bilhões Fonte de riqueza: Transporte

Transporte País : Alemanha

: Alemanha Idade: 87 anos

6. Alain Wertheimer

Patrimônio : US$ 37 bilhões

: US$ 37 bilhões Fonte de riqueza: Chanel

Chanel País : França

: França Idade: 75 anos

7. Gerard Wertheimer