Quem são as mulheres brasileiras bilionárias do ranking da Forbes de 2023?

O ranking de brasileiros bilionários da revista Forbes, divulgado na terça-feira, 4, trouxe um número menor de integrantes: 51, ante 62 no ano passado. Entre as maiores mudanças, Vicky Safra, do Banco Safra, aparece na liderança, superando Jorge Paulo Lemann, da AB Inbev, que era o primeiro em 2022.

Vicky Safra é a mais rica entre os brasileiros, segundo a Forbes. Foto: Paulo Giandalia/Estadão

Veja quem são as outras mulheres que também aparecem no ranking, com patrimônios avaliados em mais de US$ 1 bilhão. O cálculo do patrimônio usou como base os preços das ações em 10 de março de 2023.

Brasileiras no ranking de bilionários da Forbes

Vicky Safra, 70 anos, e família

Posição no ranking geral: 100

Setor de atuação principal: Bancos (Safra)

Patrimônio líquido: US$ 16,6 bilhões

Ana Lucia de Mattos Barretto Villela, 49 anos

Posição no ranking geral: 1905

Setor de atuação principal: Bancos (Itaú Unibanco)

Patrimônio líquido: US$ 1,5 bilhão

Lucia Maggi, 90 anos, e família

Posição no ranking geral: 2020

Setor de atuação principal: Agronegócio (Grupo André Maggi/Amaggi)

Patrimônio líquido: US$ 1,4 bilhão

Anne Werninghaus, 37 anos

Posição no ranking geral: 2020

Setor de atuação principal: Equipamentos eletroeletrônicos (WEG)

Patrimônio líquido: US$ 1,4 bilhão

Neide Helena de Moraes, 68 anos

Posição no ranking geral: 2259

Setor de atuação principal: Indústria (Grupo Votorantim)

Patrimônio líquido: US$ 1,2 bilhão

Vera Rechulski Santo Domingo, 74 anos