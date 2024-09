Todas as evidências sinalizam que a preocupação com o meio ambiente é mais importante do que nunca por várias razões cruciais: mudanças climáticas extremas; perda de biodiversidade; escassez de recursos, em especial da água; saúde humana, dentre inúmeras outras. Sem mencionar tudo que estamos presenciando aqui mesmo no Brasil. De enchentes a incêndios, de norte a sul, inúmeros são os nossos problemas... Poderia preencher toda esta minha coluna com ótimos motivos para justificar porque a preocupação com a questão ambiental ganhou relevância, principalmente se almejamos justiça social e economias sustentáveis. Mas basta dizer que ela está intrinsecamente ligada à qualidade de vida humana, à sobrevivência de ecossistemas e à sustentabilidade da nossa sociedade. Ações decisivas para mitigar os impactos ambientais negativos são essenciais para proporcionar um futuro melhor para a Humanidade.

Interessante notar que uma ampla pesquisa, com aproximadamente 1500 experts, sobre “The Largest Risks Faced by the World” publicada no final de 2023, pelo World Economic Forum, evidenciou que questões associadas ao meio ambiente cresceram em preocupação para os próximos 10 anos representando 50% de uma lista de dez fatores. Mas para o curto prazo (2 anos) a preocupação decresce, representando apenas 20%. Talvez isto explique por que as ações para o meio ambiente ficam sempre como metas futuras, denotando uma grande dificuldade em agir no presente para atenuar possíveis dramas ambientais. Tudo é para 2030, 2040, 2050 etc. E hoje nada muda... Parece não haver urgência em buscar uma solução para o problema. Mas o nosso planeta pede sim urgência, para que tal situação não se transforme em emergência!

Embora não seja solução para tudo, o plantio de árvores pode contribuir significativamente para a proteção e preservação do meio ambiente. Foto: AVTG - stock.adobe.com

PUBLICIDADE Embora não seja solução para tudo, o plantio de árvores pode contribuir significativamente para a proteção e preservação do meio ambiente de várias maneiras importantes: sequestro de carbono; melhoria da qualidade do ar: regulação do clima local; conservação da biodiversidade; proteção do solo; conservação da água; redução de ruídos, e, inclusive; melhoria da saúde mental. É sobre tudo isso e um pouco mais que trata o livro “Mutirão das árvores: queremos sombra e água fresca” (BEĨ Editora), de Claudio de Moura Castro, renomado internacionalmente como economista e educador, conhecido por suas contribuições nas áreas de economia da educação e política educacional. No entanto, não é amplamente reconhecido por ser um especialista em meio ambiente ou ecologia. E por que ele se aventurou a escrever sobre o assunto? O esclarecimento é do próprio autor logo no início dos agradecimentos:

“Ao leitor, devo explicar minhas qualificações para a empreitada que começa aqui. Afinal, sou um economista que se dedicou à educação e, nos assuntos de meio ambiente, digamos que eu seja um observador qualificado. Nem um leigo completo, nem um profissional de silvicultura ou ecologia. Vejo o assunto com um pé dentro e outro fora da área. Dessa perspectiva, escrevo.” O livro, escrito em uma linguagem simples e cristalina sempre atenta a dados científicos, escancara as graves consequências que o descaso com as florestas e as mudanças climáticas pode trazer. Segundo o autor, a ideia surgiu a partir de calorosas conversas entre ele, Luis Norberto Pascoal, idealizador e presidente da Fundação Educar, e Evando Neiva, um dos fundadores do grupo Pitágoras (Cogna). Também merece destaque o prefácio assinado por Alysson Paolinelli (1936-2023), engenheiro agrônomo que foi ministro da Agricultura, um dos responsáveis pela criação da Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias (Embrapa), e pela criação de uma agricultura tropical de alta produtividade e sustentável. “Mutirão das Árvores” é ao mesmo tempo muito simples e muito pretensioso, pois propõe nada menos do que inundar o Brasil de árvores, respondendo de forma contundente ao aquecimento global e à escassez generalizada de água. “Embora não seja o único caminho para a solução definitiva, a tese é persuasiva: plantar árvores é o melhor remédio para esses males”, declara Castro. Ele dá mais ênfase às consequências de curto e médio prazo sobre a disponibilidade de água, uma vez que rios secos e temperatura mais elevada é o que se vê a olho nu por quase todos. Dividido em quatro partes e dez capítulos, nada e ninguém fica de fora. Coerente com as abordagens do sociólogo clássico Émile Durkheim, que foi um defensor do papel das instituições sociais na composição da sociedade, há um chamamento à razão e à ação em vários níveis para que todas as instituições sociais se envolvam nas soluções dos problemas ambientais. Estado, Governos, Empresas, Trabalhadores, Escolas, Famílias e Indivíduos. O livro ressalta a importância do Estado para reverter o atual cenário, atuando no papel de maestro de uma concertação ao lado da iniciativa privada e da sociedade civil, em prol da sobrevivência do planeta e da espécie humana. Igualmente, insiste o autor no papel do setor privado de poder fazer na silvicultura o que fez no agronegócio. Plantar árvores pode ser uma ação educacional? Sim, o plantio de árvores pode ser uma excelente ação educacional e muito eficaz. Com certeza é um ponto de destaque do livro, pois ele ultrapassa as páginas escritas para se tornar um amplo projeto educacional e de cidadania. Existem várias razões pelas quais o plantio de árvores é uma atividade educacional valiosa: conexão com a natureza; consciência e educação ambiental; accountability ambiental; trabalho em equipe; valores culturais e éticos, dentre outros.

Agora, se você pretende plantar árvores para atrair pássaros, siga os sábios conselhos de Christian Dalgas Frisch, Diretor Executivo da Dalgas Ecoltec Technical Ecology: plante diversos tipos de árvores frutíferas para assim garantir que a produção de frutas ocorra em todas as estações do ano, do outono ao verão.

Plantar árvores resolve todos os problemas do clima? Claro que não! Mas é uma das estratégias possíveis e deve sim ser incentivada. Neste sentido, recomendo fortemente a leitura de “Mutirão das árvores: queremos sombra e água fresca”. Se você não está preocupado com o tema de meio ambiente, você não está consciente do que está acontecendo.

Parabéns pela bela e necessária iniciativa, Claudio de Moura Castro! Que seu livro tenha o mesmo efeito inspirador da fábula “O homem que plantava árvores” de Jean Giono. Enfim, que insufle as pessoas a plantar esperança e cultivar felicidade.