Percepção de que imóveis estão caros é a maior em uma década; intenção de compra cai

Segundo o Raio-X Fipezap, divulgado nesta terça-feira, 20, apenas 35% das pessoas que participaram do levantamento no segundo trimestre disseram ter intenção de comprar um imóvel nos 12 meses seguintes. Esse patamar ficou abaixo do registrado no primeiro trimestre, quando marcou 40%. O resultado também foi o menor desde os 36% vistos no primeiro trimestre de 2020, quando a pandemia chegou ao País e abalou a economia.

Paralelamente, a pesquisa também mostrou que, entre as pessoas que têm intenção de comprar imóvel, aumentou a percepção de que os preços estão “altos ou muito altos”. No segundo trimestre, 79% disseram ter essa visão, ante 68% no primeiro trimestre. O patamar também é o mais alto em quase uma década, segundo o Raio-X Fipezap.