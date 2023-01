‘Real Digital pode atingir grau muito relevante entre os meios de pagamento’, diz Henrique Meirelles

Ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central (BC), Henrique Meirelles é um entusiasta dos ativos digitais. Na opinião dele, a moeda digital que o BC planeja lançar em 2024 vai dar ao País um meio de pagamento mais rápido e moderno. “O Real Digital certamente pode atingir um grau muito relevante entre os diversos meios de pagamento, eventualmente se tornando tão ou mais importante do que o Real como é usado hoje”, afirmou Meirelles, sobre a CBDC (sigla em inglês para Central Bank Digital Currency).

Ainda segundo ele, os criptoativos como meios de pagamento e a tokenização representam uma evolução natural da economia. “A tokenização surgiu com as moedas digitais e isso começa, devagar, a ser usado para outras coisas”, afirma Meirelles, que desde setembro faz parte do conselho consultivo global da Binance, a maior exchange (corretora) de criptoativos do mundo. “O Brasil hoje já é um dos sete maiores mercados globais de criptoativos, está caminhando na frente, e isso pode facilitar investimentos.”

O caminho para essa evolução envolve regulamentação e educação da população para o tema, na opinião de Meirelles. Leia a seguir os principais trechos da entrevista, concedida ao Estadão/Broadcast em sua residência, em São Paulo.

Por que o senhor aceitou fazer parte do conselho da Binance, uma exchange cripto?

A razão principal é porque o cripto é um novo meio de pagamento, moderno, representa o futuro. Está sendo adotado cada vez mais o uso de moedas digitais. Agora, os bancos já vão adotar sua própria moeda digital, inclusive o Banco Central do Brasil está trabalhando ativamente no assunto.

O Real Digital pode se tornar um elemento relevante no contexto da tokenização da economia?

O Real Digital certamente pode atingir um grau muito relevante entre os diversos meios de pagamento, eventualmente, se tornando tão ou mais importante do que o real usado hoje, o estrutural, a moeda física. Os depósitos bancários já são digitais. Agora, nós teremos um meio mais moderno, mais rápido de uma moeda digital.

Qual o potencial de mercado da tokenização de ativos?

A tokenização, na realidade, é a separação de um ativo em várias partes. Esse é um conceito que, de fato, surgiu com as moedas digitais, o criptoativo, e começa, devagar, a ser usado também para outras coisas. Por exemplo, você começa a pensar na possibilidade de tokenizar um imóvel, o que seria isso? Dividir o imóvel em partes e cada investidor compraria um token, o que significa um pedaço, uma parte do valor dele. (A tokenização) está em seus estágios iniciais. Mas não há dúvida de que tudo isso é consequência da evolução da criptomoeda e dos criptoativos. Acho que (a tokenização) pode sim facilitar os investimentos no mundo todo, inclusive no Brasil, na medida em que o País prossiga nessa linha, como já faz, de agir rápido, sair na frente. O Brasil hoje é um dos sete maiores mercados de criptoativos do mundo. Agora, com a regulamentação, isso pode facilitar investimentos no Brasil. Já foi aprovado em novembro um Projeto de Lei no Congresso (o PL 4401), dando a regulamentação básica da criptomoeda e agora teremos uma mais detalhada, possivelmente, do Banco Central. É preciso evitar os problemas que tem havido em um mercado que está crescendo muito, mas não está normatizado, e que tem sido muito atraente para os investidores.

Qual o aspecto mais importante das criptomoedas na economia?

Fato concreto é que o criptoativo é algo que representa uma evolução normal da tecnologia, mas aplicada aos pagamentos. Isso é o mais relevante, é uma modernização. Representa uma possibilidade de pagamentos mais rápidos e mais eficientes. Agora, vai depender não só da regulamentação para evitar o mau uso disso, mas também de um esclarecimento. É importante para as pessoas entenderem isso. Hoje, principalmente no Brasil, isso é muito pouco entendido, pois as pessoas acham que a criptomoeda é algo para investir, para especular... sobe, baixa de preço, etc. Isso é um efeito secundário. Você pode investir no euro, no dólar, você pode investir em outras moedas. Mas o importante é que (criptomoeda) é um meio de pagamento muito eficiente. (Reportagem de Alex Braga, Ana Luiza Serrão e Jean Mendes)





