A Receita Federal anunciou que vai realizar no próximo dia 30 um leilão em São Paulo com 160 lotes de itens que foram apreendidos ou abandonados. Há produtos como celulares, eletrônicos, eletrodomésticos, veículos e peças, relógios, roupas, artigos esportivos, utensílios domésticos, entre outros.

PUBLICIDADE Nos lotes 121, 122 e 123, há em cada um um iPhone 14 Pro Max - os lotes estão disponíveis para lances a partir de R$ 1,4 mil. Há também pares de iPads nos lotes 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46 e 47, com preço mínimo a partir de R$ 1,5 mil. Já no lote 153, há um carro JAC J6, a partir de R$ 6 mil; e o lote 154 traz um Ford Fiesta, disponível para lances a partir de R$ 10,8 mil. O leilão será realizado de forma eletrônica, pelo Sistema de Leilão Eletrônico, acessado via Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), com login disponível por este link. Podem participar pessoas físicas e jurídicas e alguns itens são específicos para cada categoria.

Leilão da Receita Federal tem iPhones com lances a partir de R$ 1,4 mil. Foto: Receita Federal/Divulgação

O período para as apresentações de propostas terá início no dia 23 de setembro, a partir das 8h, e vai até o dia 27 do mesmo mês às 18h, ambos nos horários de Brasília. Já a sessão para lances ocorrerá no dia 30 de setembro, às 10h.

Os interessados podem apresentar seus lances para os lotes fechados. Isso significa que não é possível retirar itens de um lote para fazer lances separados.

Os lotes estarão disponíveis para visitação em diversas cidades do Estado mediante agendamento entre os dias 18 e 26 de setembro. Os locais de visitação estão disponíveis no edital, que pode ser consultado neste link, junto com outras informações importantes sobre a participação no leilão.