A proposta estabelece uma trava para a alíquota do IVA, que não deverá ultrapassar 26,5%, e traz várias mudanças em comparação com a proposta enviada pela Fazenda ao Congresso. Entre elas, estão a inclusão das carnes, queijo e sal na cesta básica com imposto zero, aprovada por destaque após acordo, nos últimos instantes da votação; a inclusão do carvão no chamado “imposto do pecado”, que vai incidir sobre produtos considerados nocivos à saúde e ao meio ambiente; a ampliação do cashback e a redução da alíquota para uma série de medicamentos.

Veja abaixo a íntegra do projeto aprovado na Câmara dos Deputados.