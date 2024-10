“O berço da energia a carvão está virando as costas para o carvão para sempre”, disse Matt Webb, diretor associado do grupo de pesquisa e defesa com sede em Londres, E3G. O fim da era do carvão no Reino Unido foi marcado pelo fechamento da usina Ratcliffe-on-Soar, com capacidade de 2 mil megawatts.

A Uniper, empresa de energia que operava a usina, afirmou que o local de 3 km² será convertido em um “centro de energia de baixo carbono”. O fechamento ocorre 142 anos após a primeira usina de energia a carvão do mundo começar a produzir eletricidade no Viaduto de Holborn, em Londres, em 1882, acelerando a ascensão do Reino Unido como uma importante potência industrial e imperial.