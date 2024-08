Como uma petroleira quer usar o lixo para substituir os combustíveis fósseis nos transportes

Em um vale estreito com encostas íngremes perto da antiga cidade de Cartagena, na Espanha, uma equipe de 150 engenheiros acabou de construir uma fábrica que pode ser um divisor de águas para a Repsol, a empresa espanhola de energia, e um termômetro para o setor de transportes.

Emilio Mayoral, que gerencia a unidade, disse que seus colegas estavam nos primeiros dias da produção de combustíveis para caminhões e aviões a partir do que antes era lixo. "É bastante flexível", disse ele. "Atualmente, estamos usando óleo de cozinha usado, mas podemos usar outros resíduos." A Repsol afirma que esses combustíveis alternativos reduzirão as emissões em até 90% em comparação com os produtos derivados do petróleo. Os novos combustíveis emitem um pouco de dióxido de carbono quando consumidos, mas são produzidos a partir de plantas e outros organismos que absorveram dióxido de carbono durante sua vida útil, o que é considerado no cálculo das emissões.

Impulsionada pelas regulamentações climáticas da União Europeia, a Repsol investiu € 250 milhões (R$ 1,6 bilhão) para adicionar uma unidade de biocombustível a uma refinaria convencional em Cartagena, na Espanha Foto: Emilio Parra Doiztua/NYT

Como benefício adicional, essa nova geração de produtos de biocombustível tem um desempenho tão bom quanto o de seus equivalentes de combustível fóssil, mesmo no clima frio do norte da Europa, que cria problemas para alguns combustíveis, disse Mayoral.

A Repsol, com sede em Madri, é uma das maiores empresas de energia da Europa, com 26 mil funcionários e mais de 4,5 mil postos de serviço, além de investimentos em energia renovável, como energia eólica e solar. No primeiro semestre de 2024, a Repsol teve uma receita de € 1,6 bilhão (R$ 9,97 bilhões).

Empresas de energia como a Repsol estão apostando que os biocombustíveis avançados, como os que estão sendo produzidos na fábrica de Cartagena, desempenharão um papel importante no transporte no futuro. Elas calculam que aviões e caminhões pesados, bem como uma parcela significativa da frota de carros de passeio, continuarão a ser movidos por combustíveis líquidos, como diesel e combustível de aviação, apesar do crescimento do mercado de veículos elétricos.

A sede em Madri da Repsol, uma das maiores empresas de energia da Europa, com 26.000 funcionários Foto: Emilio Parra Doiztua/NYT

A Repsol tem mais de 4,5 mil estações de serviço, além de investimentos em energia eólica e solar Foto: Emilio Parra Doiztua/NYT

Eles calculam que o endurecimento das regulamentações sobre emissões forçará um maior uso de combustíveis que emitam menos dióxido de carbono. Tanto as empresas de energia quanto seus clientes consideram os biocombustíveis - que podem fazer uso de grande parte da infraestrutura existente, como bombas de postos de gasolina e tanques de armazenamento - uma solução prática e relativamente barata para navegar por esse desafio tecnológico e regulatório.

Até que surja uma fonte de energia limpa mais barata e mais conveniente para o transporte, “os legisladores não parecem ter muita escolha a não ser continuar a se apoiar nos biocombustíveis”, disse Charles Jans, vice-presidente de consultoria da Argus Media, uma empresa de pesquisa de commodities.

A Agência Internacional de Energia, grupo de pesquisa de políticas com sede em Paris, prevê que o consumo desses combustíveis aumentará 20% em todo o mundo até 2030.

A Repsol prevê que seu mercado doméstico, a Península Ibérica da Espanha, será uma espécie de paraíso para os biocombustíveis. Alguns de seus rivais fecharam refinarias de petróleo tradicionais, mas a Repsol planeja reformar gradualmente suas instalações para produzir combustíveis mais ecológicos a partir de várias formas de resíduos e, por fim, os chamados combustíveis eletrônicos a partir de gases como hidrogênio e dióxido de carbono.

Engenheira segurando uma amostra de biocombustível da nova unidade em Cartagena Foto: Emilio Parra Doiztua/NYT

A nova unidade produz diesel e combustível de aviação a partir de óleo de cozinha usado Foto: Emilio Parra Doiztua/NYT

Dessa forma, a empresa está apostando que pode continuar a lucrar com o comércio e o processamento de óleos, aproveitando a redução da concorrência e os preços mais altos que os combustíveis com menor teor de carbono.

A nova unidade produz diesel e combustível de aviação a partir de óleo de cozinha usado Foto: Emilio Parra Doiztua/NYT

"Estamos nos esforçando muito para não fechar nossas refinarias, mas para transformá-las", disse Luis Cabra, executivo-chefe adjunto da empresa, responsável pela transição energética da Repsol. "Ainda acreditamos no motor de combustão interna", acrescentou. A nova fábrica em Cartagena, uma cidade portuária construída em torno das ruínas de um teatro da era romana, é o primeiro grande passo nessa transformação, que tem sido auxiliada por pesquisas nos laboratórios da Repsol fora de Madri. A Repsol gastou € 250 milhões (R$ 1,6 bilhão) para instalar a nova fábrica em uma refinaria convencional. O uso das instalações existentes reduziu os custos envolvidos na mudança, disse Cabra.

A reforma na Repsol e em outras empresas foi motivada por regulamentações da União Europeia destinadas a combater as mudanças climáticas. Por exemplo, as empresas de energia, como a Repsol, são obrigadas a fornecer aos aeroportos combustível de aviação que inclua uma proporção cada vez maior do que é conhecido como combustível de aviação sustentável - ingredientes que não provêm de fósseis - começando com 2% em 2025 e aumentando para 70% até 2050.

Existe um conjunto semelhante de requisitos para combustíveis de veículos automotores, e as regras são complicadas por outras prioridades, como a proteção do suprimento de alimentos e das florestas tropicais.

O teatro romano em Cartagena. Repsol vê a Península Ibérica da Espanha como um forte mercado de biocombustíveis Foto: Emilio Parra Doiztua/NYT

A sala de controle da Repsol na refinaria de Cartagena. A empresa está apostando que os biocombustíveis de usinas como a de Cartagena moldarão o futuro do transporte Foto: Emilio Parra Doiztua/NYT

Em alta Economia A volta de tudo o que deu errado no passado é o traço comum do governo Lula BC decide intervir no câmbio e anuncia primeiro leilão de dólares à vista desde abril de 2022 Mudanças no Pix: quais são as novidades previstas pelo Banco Central? Como resultado, o caminho para reduzir as emissões enfrentará uma complexidade vertiginosa nos próximos anos. "Isso dá dor de cabeça às pessoas do ponto de vista do planejamento de longo prazo e do gerenciamento de negócios", disse Jans, da Argus. Os combustíveis alternativos que empresas como a Repsol estão propondo são uma maneira relativamente fácil de atender às exigências da União Europeia, pois oferecem aos clientes que os compram credenciais verdes com pouco esforço. Os motoristas, por exemplo, podem comprar o que é descrito como diesel 100% renovável nos postos de gasolina da Repsol na Espanha. A União Europeia avalia o mercado de biodiesel no bloco comercial em € 31 bilhões (R$ 193 bilhões). Essa solução é particularmente bem-vinda em áreas de transporte como a aviação que, segundo os analistas, enfrentarão décadas de dificuldade na conversão para novas fontes de energia, como eletricidade ou hidrogênio. Para as companhias aéreas, o chamado combustível de aviação sustentável que a Repsol produzirá a partir de resíduos em Cartagena parece ser uma maneira muito mais fácil de cumprir as rigorosas normas europeias. "É como mágica", disse Teresa Parejo Navajas, diretora de sustentabilidade da companhia aérea espanhola Iberia. "Você pode usá-la na mesma aeronave, com os mesmos motores e a mesma infraestrutura aeroportuária."

Mas questões sobre a disponibilidade e o fornecimento de ingredientes residuais, como óleo de cozinha, são possíveis obstáculos para o setor.

Alguns ambientalistas são céticos com relação ao grau de ecologia dos novos combustíveis, dizendo, por exemplo, que os ingredientes provavelmente precisarão ser transportados de todas as partes do mundo, o que gerará emissões no processo.

“Será muito difícil obter petróleo suficiente”, disse Javier Andaluz, coordenador de clima e energia da Ecologistas en Acción. “Mesmo se eles pegassem o óleo usado de todos os restaurantes da Espanha, não seria suficiente.”

Em sua refinaria em Cartagena, a Repsol dá preferência ao mercado espanhol para a coleta de resíduos, disse Mayoral, mas admitiu que parte do óleo poderia vir de outros lugares, inclusive da Ásia.

Com as empresas de energia vasculhando o mundo em busca de material para alimentar as refinarias, o óleo de cozinha e outros resíduos se tornaram mercadorias valiosas e até mesmo escassas. “Essencialmente, há um limite para a quantidade de matéria-prima”, disse Alan Gelder, analista da empresa de consultoria Wood Mackenzie, embora tenha acrescentado que a oferta poderia ser ampliada com a flexibilização das regras sobre o que pode ser incluído na mistura.

A escassez criou uma busca por alternativas. A Oleofat, uma empresa espanhola que fornece ingredientes para refino em biocombustível, diz que está trabalhando com dezenas de fontes de resíduos, inclusive resíduos de estações de tratamento de água.

Para agravar o problema, dizem os analistas, os preços na Europa estão sendo deprimidos pelas importações de biodiesel barato da China e pelas preocupações com o excesso de oferta. O preço do combustível de aviação sustentável caiu mais de 40% no último ano, para cerca de US$ 1.769 (R$ 9,9 mil) por tonelada métrica, segundo a Argus, embora ainda seja muito mais alto do que o preço do combustível de aviação comum, vendido por cerca de US$ 750 (R$ 4,2 mil) por tonelada.

Teresa Parejo Navajas, diretora de sustentabilidade da companhia aérea espanhola Iberia Foto: Emilio Parra Doiztua/NYT

Os desafios levaram algumas empresas de energia a recuar em relação aos biocombustíveis. Em julho, a Shell, a maior empresa de energia da Europa, disse que suspenderia temporariamente a construção de uma grande usina de biocombustível na cidade holandesa de Roterdã, em parte devido às condições do mercado. A companhia disse que teria uma baixa contábil de quase US$ 800 milhões.

Em dezembro, a União Europeia iniciou uma investigação sobre o suposto dumping do biodiesel chinês e, em julho, declarou que imporia provisoriamente tarifas de até 36,4% sobre as importações da China.

Cabra, da Repsol, disse que espera um maior “escrutínio” das importações chinesas devido à preocupação de que elas possam não ser produzidas “sob os mesmos critérios de sustentabilidade” que na Europa.

Ainda assim, os analistas afirmam que o tipo de combustível que a Repsol está produzindo provavelmente terá futuro e que a empresa está bem posicionada porque começou cedo, provavelmente bloqueando os fornecedores. Em julho, a empresa disse que esperava que a usina de Cartagena tivesse um lucro de até € 140 milhões (R$ 872 milhões) em 2024.

Cabra disse que ainda há motivos para otimismo, apesar da queda dos preços.

“Definitivamente, haverá mais demanda por esse produto na Europa”, disse ele. “Você é obrigado a aumentar o volume de vendas todos os anos.”