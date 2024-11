Robôs lutam para se equiparar a trabalhadores de armazéns em trabalhos ‘realmente difíceis’

Num depósito da Amazon perto de Nashville, um braço robótico chamado Cardinal empilhava pacotes, no estilo Tetris, em carrinhos de 1,5 metros de altura. Em seguida, o Proteus, uma plataforma autônoma, movia os carrinhos para o compartimento de carga, piscando olhos eletrônicos projetados para tornar o robô mais atraente para os colegas humanos.

À medida que os robôs se tornam mais capazes, eles estão realizando um número cada vez maior de tarefas em armazéns e centros de entrega com graus variados de aptidão e velocidade. As máquinas podem carregar e descarregar caminhões. Podem colocar mercadorias em paletes e retirá-las. Os robôs podem deslocar itens no estoque, pegar pacotes e movimentar mercadorias no chão do armazém. E podem fazer tudo isso sem a necessidade de um observador humano orientando todos os seus movimentos. No entanto, embora os robôs estejam começando a assumir alguns trabalhos repetitivos e pesados, ainda há muitas tarefas em que eles não são bons, o que torna difícil saber quando ou se os robôs conseguirão automatizar totalmente esse setor.

Apesar do aumento da automação, os armazéns continuam sendo grandes empregadores de seres humanos. Dados federais mostram que cerca de 1,8 milhão de pessoas trabalham nessa área da cadeia de suprimentos. Embora esse número tenha caído 9% em relação ao seu pico em 2022, quando as empresas de logística começaram uma onda de contratações para lidar com o boom pandêmico do comércio eletrônico, ele ainda aumentou mais de 30% desde o início de 2020.

Robôs em uma instalação da DHL em Columbus, Ohio, em 31 de outubro de 2024. Embora os robôs estejam começando a assumir alguns trabalhos repetitivos e pesados, ainda há muitas tarefas em que eles não são bons, o que torna difícil saber quando ou se os robôs serão capazes de automatizar totalmente esse setor Foto: Nick Fancher/NYT

Há muitas tarefas simples e cruciais nas quais os seres humanos são muito melhores. Eles podem alcançar um contêiner com muitos itens e tirar alguns do caminho para extrair a peça que desejam, uma tarefa que os funcionários do setor chamam de coleta. Os engenheiros de robótica têm dificuldade em dizer quando suas criações serão capazes de fazer isso com rapidez suficiente para serem substitutos viáveis dos trabalhadores humanos.

Empresas de inteligência artificial, como a OpenAI, têm oferecido serviços impressionantes que podem produzir rapidamente textos, imagens e vídeos que parecem ser o trabalho de profissionais qualificados. Mas nos armazéns repletos de produtos da economia moderna, os avanços na automação têm sido mais lentos. Nesses locais, os robôs muitas vezes têm dificuldades para dominar habilidades que a maioria dos humanos consegue fazer sem muita dificuldade.

O Sparrow, um dos braços robóticos mais avançados da Amazon, realiza a “coleta superior”, pegando o item no topo ou próximo ao topo de um contêiner. A Amazon diz que o Sparrow pode manipular mais de 200 milhões de itens de diferentes tamanhos e pesos, mas que não é adepto da “coleta direcionada” - vasculhar muitos itens para pegar um que possa estar enterrado ou escondido.

“Esse é um trabalho realmente difícil”, disse Tye Brady, tecnólogo chefe da Amazon Robotics. “Não estou dizendo que é impossível. É mais ou menos a próxima fronteira.”

E, às vezes, as empresas descobrem que os robôs submetidos a testes fora do laboratório não estão prontos.

Há “mais robôs que não adotamos do que aqueles que adotamos”, disse Sally Miller, diretora global de informações da DHL Supply Chain, referindo-se aos robôs. A divisão da DHL para a qual ela trabalha opera armazéns para outras empresas e implantou 7 mil robôs em todo o mundo.

Entre os rejeitados: uma empilhadeira autônoma capaz de empilhar caixas em alturas que a DHL, com sede em Bonn, Alemanha, decidiu que era muito lenta.

Miller disse que ficou frustrada ao ver o capital de risco recentemente correndo para robôs que se assemelham a pessoas, uma categoria de máquinas conhecida como humanoides. Há muito tempo, essas máquinas são o santo graal robótico da ficção científica e das visões de alguns executivos de tecnologia. Mas, para Miller, elas não estão prontas para o trabalho em armazéns, e ela prefere que os engenheiros desenvolvam dispositivos que possam realizar tarefas específicas de forma adequada, rápida e econômica. Uma grande motivação para a automação é a alta rotatividade dos funcionários do armazém. O trabalho geralmente é fisicamente exigente e paga salários modestos. Os funcionários de armazém menos qualificados ganham em torno de US$ 16 a US$ 17 por hora (R$ 92 e R$ 97 por hora). Entre os empregos com salários mais baixos estão os descarregadores de caminhões, que pegam caixas e as movem para sistemas de transporte. Esse trabalho agora pode ser feito com um braço robótico chamado Stretch, desenvolvido pela Boston Dynamics, uma empresa de automação. Recentemente, um Stretch trabalhando em uma doca de entrada de uma instalação administrada pela DHL em Columbus, Ohio, alcançou a parte de trás de um caminhão bem lotado e removeu com firmeza caixas cheias de roupas. Um funcionário do armazém que supervisiona o Stretch se referiu a ele como "ele" e falou com carinho de sua capacidade de pegar pacotes perdidos.

Miller disse que o Stretch pode descarregar aproximadamente o dobro de caixas por hora do que os humanos.

Segundo Miller, os dispositivos robóticos reduziram a quantidade de caminhadas que os trabalhadores precisavam fazer Foto: Nick Fancher/NYT

Ela não quis informar quanto custa o Stretch, mas disse: “Ele não fica doente e pode trabalhar por várias horas. É uma ótima solução”.

O Stretch pode fazer o trabalho de quatro a seis trabalhadores em dois turnos, disse a DHL, e a empresa transferiu os trabalhadores cujas tarefas agora estão sendo feitas pelo robô para outros trabalhos em diferentes partes do depósito.

Alguns executivos disseram que seu objetivo era fazer com que os robôs realizassem todas as tarefas monótonas.

“Tarefas braçais, mundanas e repetitivas serão substituídas pela automação”, disse Brady, da Amazon. “Isso pode assustar as pessoas, mas permitirá que elas se concentrem mais no que importa.”

A Amazon tem mais de 750 mil robôs em suas operações. Embora não divulgue um número específico de funcionários de armazém, a empresa tinha 1,55 milhão de funcionários no final de setembro, ante 800 mil em 2019. Muitos trabalham em centros de distribuição.

Na doca em Nashville, onde a Cardinal e a Proteus operam, ainda havia muitos funcionários trabalhando. Mas a Amazon não disse quantas pessoas trabalhavam na doca antes da introdução dos dois robôs e quantas trabalham lá hoje.

Um robô da Cardinal selecionando pacotes e colocando-os no carrinho apropriado em um depósito da Amazon perto de Nashville Foto: Stacy Kranitz/NYT

A Amazon diz que a implementação de robôs cria novos empregos que envolvem a supervisão e a manutenção das máquinas. Mas o número desses trabalhadores não parece ser grande. Em uma recente visita às instalações da empresa em Nashville, um gerente disse que havia cerca de 100 empregos desse tipo, de um total de 2,5 mil pessoas no centro. Um porta-voz da Amazon disse que essas instalações normalmente têm 200 funcionários de manutenção de robôs.

Os robôs da Amazon parecem estar ajudando a empresa a processar mais encomendas com menos funcionários.

Brady disse que um novo depósito da Amazon em Shreveport, Los Angeles, usando sua tecnologia mais recente, incluindo um sistema automatizado de gerenciamento de estoque chamado Sequoia, parece ser capaz de processar pacotes 25% mais rápido e 25% mais barato do que o de Nashville. Assim como Nashville, Shreveport terá 2,5 mil funcionários.

O ambiente estruturado e previsível de um armazém facilita a operação dos robôs. Desenvolver um robô que possa encontrar seu próprio caminho em um armazém em velocidades relativamente baixas é mais fácil do que construir carros autônomos que precisam navegar pelas ruas da cidade em constante mudança.

No centro de entrega da DHL em Columbus, os robôs carregadores de caixas chamados Locus não tiveram problemas para se aproximar de catadores humanos, que entregavam peças de vestuário às máquinas, que as transportavam para a estação de embalagem. Miller disse que o Locus e dispositivos semelhantes foram projetados para reduzir o número de caminhadas dos catadores.

Os engenheiros de robótica dizem que as tecnologias de inteligência artificial os ajudaram a progredir.

As carretas podem descarregar caixas duas vezes mais rápido do que as pessoas, disse Sally Miller, funcionária da DHL Foto: Nick Fancher/NYT

Marc Segura, presidente da divisão de robótica da empresa suíça ABB, disse que um cliente queria permitir que um robô de classificação de mercadorias identificasse e evitasse itens volumosos. Usando a IA, a máquina aprendeu sozinha a identificar esses itens e agora os evita, disse ele.

Às vezes, os avanços não dependem de tecnologias de ponta.

A Fox Robotics fabrica empilhadeiras autônomas que podem descarregar paletes de caminhões e colocá-los no piso da doca de carga.

Os clientes queriam que as empilhadeiras fossem capazes de colocar paletes em transportadores rolantes para que pudessem ser movidos mais rapidamente para o seu destino. Mas o palete criava um ponto cego que impedia a empilhadeira de ver se o transportador tinha espaço livre suficiente. Em suas máquinas mais recentes, a empresa superou esse problema adicionando mais sensores, expandindo efetivamente a visão da empilhadeira.

“Uma vez que tínhamos esses sensores, a colocação real no transportador era trivial”, disse Peter Anderson-Sprecher, diretor de tecnologia e cofundador da Fox Robotics.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.