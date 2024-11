Amazon lança app de pechinchas para concorrer com Shein e Temu

A Amazon está lançando uma nova seção em seu aplicativo focada em itens que custam US$ 20 ou menos, enquanto a líder do comércio eletrônico busca se defender da crescente concorrência das plataformas de baixo custo como a Shein e a Temu.

PUBLICIDADE Com cores mais brilhantes, animação intermitente e muitos emojis, a Amazon Haul, embora incluída dentro do aplicativo-mãe, é uma parte muito diferente da “loja de tudo”. A Amazon disse que, em sua fase de implantação, ela estaria disponível para alguns clientes nos EUA desde a quarta-feira, 13. Antes do lançamento, a gigante do e-commerce disse que todos os itens da nova seção custariam US$ 20 ou menos, com a maioria em torno de US$ 10 ou menos. Compras acima de US$ 3 seriam elegíveis para devoluções gratuitas no prazo de 15 dias após a entrega, uma pequena diferença em relação à política de devolução de uma assinatura Amazon Prime. Os itens encomendados por meio da Haul levarão de uma a duas semanas para serem entregues, conforme a empresa.

Dharmesh Mehta, vice-presidente de Worldwide Selling Partner Services (serviços parceiros de venda mundial), disse que a nova vitrine tornaria as compras de moda, eletrônicos e outros itens mais “divertidas, fáceis e acessíveis”.

A Amazon é há muito tempo líder do mercado de comércio eletrônico porque atinge muitos consumidores e pode anunciar, recomendar e entregar produtos de forma eficiente Foto: wolterke /adobe.stock

O novo ambiente virtual destaca preços “loucamente baixos” de itens como uma capa para iPhone de US$ 1,99 e uma pochete de US$ 4,99. As descrições dos itens incluem uma contagem contínua de quantos de cada produto restam com aquele preço. Também apontam que, embora a entrega possa levar mais de uma semana, a maioria ocorre em até sete dias.

A decisão da Amazon de lançar produtos com preços mais baixos e prazos de entrega mais lentos é uma resposta direta à concorrência da Temu. A empresa está planejando uma nova vitrine desde o início deste ano para uma seção focada em itens baratos, como os da Temu.

A nova seção ajudará a Amazon a atrair consumidores que desejam economizar dinheiro e estão dispostos a esperar mais tempo para que os produtos cheguem diretamente da China. Categorias como bens domésticos, eletrônicos, eletrodomésticos e vestuário funcionam bem com entregas diretas da China e os clientes estão mais dispostos a esperar por elas, dizem os analistas.

A Temu, controlada pela empresa chinesa de comércio eletrônico PDD Holdings, tem como alvo os vendedores da Amazon, bem como seus consumidores. Recorreu a preços surpreendentemente baixos e diversos jogos, brindes e outras formas de destacar seus descontos para se tornar o segundo site de compras mais visitado do mundo, atrás apenas da Amazon.

Embora ainda seja pequeno em comparação com a Amazon nos EUA, está crescendo. De acordo com uma estimativa da empresa de pesquisas Emarketer, a sua participação no mercado de comércio eletrônico dos EUA poderia triplicar, passando de 0,7% no ano passado para 2,3% no próximo ano.

A ascensão da Temu é um dos maiores desafios da Amazon em anos. A rivalidade ecoa as batalhas da Amazon com Walmart, Target e eBay, que pressionaram a Amazon a reduzir preços, expandir seus serviços e acelerar entregas.

Sedução aos vendedores da Amazon

A Temu tem como alvo os muitos vendedores que publicam seus produtos no site da Amazon. Os vendedores dizem que estão experimentando o Temu porque ele não cobra altas taxas de cumprimento ou taxas de publicidade. Contam que as taxas mais baixas podem permitir preços mais baixos no Temu, ao mesmo tempo que permitem que ganhem mais dinheiro com as ofertas no site com descontos.

A Amazon é há muito tempo líder do mercado de comércio eletrônico porque atinge muitos consumidores e pode anunciar, recomendar e entregar produtos de forma eficiente. A administração Biden disse em setembro que restringiria o uso de uma política tributária chamada regra de minimis, que beneficiou a Temu e outras. A política permite que pacotes avaliados em menos de US$ 800 entrem no país sem taxas ou triagem alfandegária. A Temu e sua concorrente de baixo custo, a Shein, dependem do benefício. Os vendedores da Amazon também o utilizam para algumas entregas. As empresas esperam que as alterações políticas passem por um período de comentários públicos antes de serem implantadas. /Com Eric Bellman