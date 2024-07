Em um movimento que consolidará ainda mais o mercado de varejo de luxo, a empresa controladora da Saks Fifth Avenue concordou em adquirir a Neiman Marcus em um acordo de US$ 2,65 bilhões, criando o maior conglomerado de lojas de departamento de alto padrão, anunciaram as empresas na quarta-feira, 3.

O acordo, que havia sido especulado desde que a Neiman Marcus entrou com pedido de proteção contra falência durante a pandemia, ocorre pouco mais de quatro anos após a Saks comprar a licença do nome Barneys após a falência desse grupo. Isso também segue uma onda de falências no varejo de luxo online, incluindo as de FarFetch e Matches.com.

A HBC, dona da Saks, fechou acordo de US$ 2,65 bilhões para adquirir a Neiman Marcus. Foto: Jim Wilson/The New York Times

PUBLICIDADE A Saks é propriedade da HBC, um conglomerado de varejo que comprou a cadeia americana em 2013 — no ano após a HBC também adquirir a Lord & Taylor. “Os clientes adoram ir a uma loja”, disse Richard Baker, diretor executivo e presidente da HBC, ao The New York Times. “Eles gostam de tocar em um produto e passar tempo com seus consultores pessoais”. Baker disse que imaginava este negócio desde que comprou a Saks. “Parte do que nos entusiasma em adquirir a Neiman Marcus foi adquirir sua força de vendas de classe mundial. As pessoas se esqueceram de como as pessoas são importantes. Ao vender produtos de luxo, você precisa de lojas bonitas e vendedores de confiança dos clientes.”

A aquisição da Neiman Marcus faz da Saks Global, como será chamado o novo grupo, o principal player no seu mercado, com um total de 75 lojas, além de 100 outlets. Os únicos verdadeiros concorrentes do novo grupo nos Estados Unidos serão a Macy’s, que também inclui a Bloomingdale’s, e a Nordstrom. O grupo será comandado por Marc Metrick, o atual diretor executivo da Saks e da Saks.com.

As empresas disseram que planejam investir em tecnologia, incluindo inteligência artificial, bem como em marcas de legado e emergentes. “A Saks se manteve firme em nosso compromisso de estar na vanguarda da moda de luxo, atendendo aos clientes não apenas onde eles estão, mas onde estão indo”, disse Marc Metrick. “Juntos, com nosso foco contínuo na inovação, estamos preparados para impulsionar o crescimento de nossos parceiros de marca e criar oportunidades de desenvolvimento de carreira para os incríveis talentos em toda a Saks Global.”

As duas varejistas há muito tempo são vistas como uma combinação potencial, dados seus públicos-alvo de clientes de alto padrão. Mas cada uma tem enfrentado dificuldades financeiras, o que complicou seus esforços de fusão ao longo dos anos. O que pode ter ajudado a selar o acordo foi alguma ajuda da Amazon, que está adquirindo uma participação minoritária na Saks Global.

A HBC, que também possui a cadeia de lojas de departamento canadense Hudson’s Bay, está financiando a aquisição com US$ 2 bilhões que levantou de investidores existentes, enquanto afiliadas da firma de investimentos Apollo Global Management estão fornecendo US$ 1,5 bilhão em dívida.

Richard Baker disse que a empresa “não planeja fechar nenhuma loja ou negócios digitais ou reduzir serviços de qualquer forma”, embora ambas operem em muitos dos mesmos mercados. Analistas disseram que esperam que os varejistas sejam capazes de economizar em outros custos ao se unirem.

“Haverá eficiências, sem dúvida”, disse Robert Burke, fundador de uma firma de consultoria em varejo de luxo. “O varejo tem sido lento ultimamente e talvez haja mais investimento em ambas as lojas do que houve no passado. A verdadeira questão será: como as marcas reagirão a isso? Especialmente as marcas da LVMH e da Kering.”