São Paulo é a capital brasileira de aluguel residencial mais caro em setembro; veja ranking

São Paulo foi a capital com maior preço médio de aluguel residencial em setembro, aponta o Índice FipeZAP+ de Locação Residencial, divulgado nesta terça-feira, 18. O valor médio da capital paulista foi de R$ 44,47 por metro quadrado, o segundo mais caro no ranking geral, atrás apenas de Barueri (SP), onde o metro quadrado custa, em média, R$ 47,16. Em terceiro lugar está Recife (PE), onde o preço médio por metro quadrado foi de R$ 40,86. Em seguida estão Florianópolis (SC), Santos (SP) e Rio de Janeiro (RJ).

O Índice FipeZAP+ de Locação Residencial, desenvolvido em parceria pela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) e pelo ZAP+, acompanha o preço médio de locação de apartamentos prontos em 25 cidades brasileiras, com base em anúncios veiculados na Internet. A média ponderada de todas as cidades analisadas foi de R$ 35,74 por metro quadrado.

Confira o ranking do preço médio de aluguel de imóveis residenciais (por m²) em setembro

Barueri (SP): R$ 47,16 São Paulo (SP): R$ 44,47 Recife (PE): R$ 40,86 Florianópolis (SC): R$ 37,80 Santos (SP): R$ 37,80 Rio de Janeiro (RJ): R$ 36,74 Brasília (DF): R$ 36,56 São José dos Campos (SP): R$ 31,38 São José (SC): R$ 31,05 Praia Grande (SP): R$ 30,60 Belo Horizonte (MG): R$ 29,77 Santo André (SP): R$ 29,58 Salvador (BA): R$ 29,46 Guarulhos (SP): R$ 29,06 Curitiba (PR): R$ 28,60 Porto Alegre (RS): R$ 26,54 São Bernardo do Campo (SP): R$ 26,18 Campinas (SP): R$ 25,60 Joinville (SC): R$ 24,74 Goiânia (GO): R$ 24,71 Niterói (RJ): R$ 23,80 Fortaleza (CE): R$ 23,45 Ribeirão Preto (SP): R$ 19,69 São José do Rio Preto (SP): R$ 18,68 Pelotas (RS): R$ 15,58

Preços sobem, mas desaceleram

Os preços médios de locação subiram 1,08% em setembro, mas desaceleraram pelo quinto mês consecutivo, aponta o Índice FipeZAP+ de Locação Residencial.

Os meses de abril (+1,84%), maio (+1,70%), junho (+1,58%), julho (+1,37%) e agosto (+1,30%) registraram variações maiores do que em setembro. Com o resultado, a variação acumulada do aluguel residencial em 12 meses é a maior desde 2011 (+15,95%).

Mesmo com a desaceleração, a variação média do aluguel residencial superou o resultado mensal dos principais índices da economia doméstica, que registraram nova deflação no período: o IPCA registrou baixa de 0,29% e o Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) de 0,95%.

Entre as 25 cidades envolvidas na cesta do índice, apenas Niterói apresentou discreto recuo no valor do aluguel (-0,05%). Entre as 11 capitais consideradas na análise, Florianópolis (2,36%), Curitiba (2,22%) e Goiânia (1,85%) registraram as maiores variações.

Variação do preço médio de aluguel de imóvel residencial nas capitais em setembro