Scanntech (IN) MOTION reúne mais de 2,5 mil executivos do Brasil e do exterior

Do início da manhã até o final da tarde, o Distrito Anhembi Convention Hall, em São Paulo, permaneceu lotado. Foram mais de 2,5 mil executivos que compareceram ao Scanntech (IN) Motion e puderam acompanhar palestras inspiradoras com alguns dos principais nomes do mundo corporativo do Brasil e do exterior. No centro da discussão, cases, exemplos e os possíveis novos caminhos para inovação no mercado do varejo, além de todas as possibilidades que estão surgindo com as ferramentas de inteligência artificial.

Os líderes da Scanntech abriram o evento e apresentaram ao público amplo conteúdo sobre suas plataformas tecnológicas de múltiplas soluções que contemplam inteligência de mercado, precificação inteligente, promoções, gerenciamento de estoques, capital de giro, conhecimento dos perfis de compras, comparação de preços com IA e algoritmos de linguagem natural.

“Além de dados, a inovação é superimportante para o ecossistema. É esse o caminho para o futuro”, apontou o CEO da Scanntech Brasil, Thomaz Machado. “Sem uma base de dados consistente, não é possível ter inteligência. A Scanntech processa 12 bilhões de tickets por ano, com um valor de vendas de R$ 763 bilhões, ou 7% do PIB nacional. Tudo isso é fundamental para tomar as melhores decisões”, acrescentou.

Benny Szylkowski, cofundador da Scanntech e atual presidente global do varejo, apresentou as principais plataformas de inteligência da empresa para o varejo e explicou que a criação de uma cultura de dados, incentivada pelas tecnologias e metodologia da empresa, é fundamental para o sucesso de um negócio em um ecossistema tão amplo como o do varejo. “Temos muitas soluções e dados que mostram que as redes que usam plataformas da Scanntech crescem 2,5 vezes mais em vendas do que os concorrentes. Nunca os varejistas tiveram nas mãos ferramentas tão poderosas.”

O vice-presidente de Atendimento à Indústria da Scanntech, Mario Ruggiero, destacou o fator inteligência de mercado como ponto-chave dos produtos da empresa. “O que fazemos é pegar as informações de tickets de compras, coletadas nos pontos de venda, bem granulares, e reagrupamos de várias formas para responder a qualquer dúvida de negócio com inteligência”, destacou.

A partir daí, o evento seguiu com palestras de diferentes visões. Subiram ao palco nomes como Pedro Fernandes, sócio da McKinsey; Pascal Finette, escritor e referência em inovação, com passagens por Google, eBay e Mozilla; além de Jason Goldberg, um dos principais especialistas em varejo do mundo; e Zeina Latif, economista, colunista do Estadão e sócia-diretora da Gibraltar Consulting.

Antes da parte final, a grande novidade desta terceira edição: o prêmio (IN) Nova, em parceria com Google, Estadão, FIA Business School e McKinsey & Company. A premiação destacou marcas que sobressaíram nas seguintes categorias: Alimentos, Bebidas, Limpeza, Perfumaria e Impacto Social.

Scanntech (IN) MOTION reúne mais de 2,5 mil executivos do Brasil e do exterior 1 / 6 Scanntech (IN) MOTION reúne mais de 2,5 mil executivos do Brasil e do exterior Thomaz Machado, CEO da Scanntech Brasil, falou sobre a importância dos dados para tomar decisões Foto: Fernando Roberto/ Estadão Blue Studio Mais de 2,5 mil pessoas estiveram presentes no evento Foto: Fernando Roberto/ Estadão Blue Studio Benny Szylkowski, cofundador e presidente Global de Varejo da Scanntech Foto: Fernando Roberto/ Estadão Blue Studio Raul Polakof, cofundador da Scanntech Foto: Fernando Roberto/ Estadão Blue Studio Thomaz Machado, CEO da Scanntech Brasil Foto: Fernando Roberto/ Estadão Blue Studio Mario Ruggiero, vice-presidente de Atendimento à Indústria da Scanntech, Mario Ruggiero Foto: Fernando Roberto/ Estadão Blue Studio

O auditório ainda lotado acompanhou a palestra de Marc Randolph, cofundador e primeiro CEO da Netflix. Marc explicou que, desde o início, a Netflix adotou uma abordagem extremamente orientada por dados, em que cada decisão era guiada por informações concretas e não por opiniões subjetivas. Esse comprometimento com os dados permitiu à empresa inovar constantemente e se destacar com um diferencial poderoso em um mercado altamente competitivo.

Como ele disse: “Não é algo que você pode implementar rapidamente”. Este foco permitiu à Netflix tomar decisões mais informadas, posicionando-a à frente dos concorrentes.