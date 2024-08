Se o Executivo quiser juro menor do que o necessário para inflação a 3%, altera a meta, diz Galípolo

O diretor de Política Monetária do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, disse nesta quinta-feira, 8, que, se o Poder Executivo quiser uma taxa de juro menor do que o necessário para levar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a 3%, que ele altere a meta inflacionária. O diretor disse ouvir muitos economistas preocupados com a possibilidade de a nova diretoria do BC, indicada pelo presidente Lula, ser mais leniente com a inflação e deixar de subir juros, se necessário.

PUBLICIDADE “Se o Executivo quiser juro menor do que o necessário para levar o IPCA a 3%, que altere a meta”, disse Galípolo ao participar do 15º Congresso Brasileiro das Cooperativas de Crédito (Concred), promovido pela Confederação Brasileira de Crédito (Confebras), em Belo Horizonte (MG). Para ele, indicado pelo governo e cotado para ser o próximo presidente do BC, são legítimas as dúvidas sobre os diretores indicados por Lula e que cabe ao BC conquistar a credibilidade.

Galípolo, indicado por Lula para a diretoria de política monetária do Banco Central, é cotado para ser o próximo presidente do BC Foto: Felipe Rau/Estadão

“A ideia de ser indicado a BC sem possibilidade de aumentar juro não faz muito sentido. Está claro que todos os diretores estão dispostos a fazer o necessário para perseguir a meta”, disse.

‘Volatilidade acima do normal’

Galípolo afirmou também que o mundo está passando por momento de volatilidade bastante acima do normal. E essa volatilidade, de acordo com ele, não tem se dado por apenas fatores conjunturais, mas também estruturais.

Com o advento da pandemia e a ruptura das cadeias produtivas, de acordo com o diretor, economias passaram a depender da produção de um único país, levando à falta de produtos, insumos etc. Com isso, no pós pandemia, os países começaram a trazer suas produções para países mais próximos e amigáveis, numa clara mudança no processo de globalização.

Ele explicou o problema que teria a inflação norte-americana, por exemplo, se a China resolve elevar sua alíquota da tarifa de importação.

Publicidade

“A alta de tarifa de importação de um produto chinês nos EUA pode ser inflacionária. Se inflação for maior nos EUA, podemos ter juros americanos mais elevados”, disse, acrescentando que não está claro que a China exporta desinflação para o mundo com tarifas nos EUA.