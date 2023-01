Seguro-desemprego 2023: confira tabela atualizada e saiba como calcular

O Ministério do Trabalho e Emprego atualizou a tabela anual necessária ao cálculo dos valores de seguro-desemprego. A partir desta quarta-feira, 11, os trabalhadores que tiverem direito ao benefício receberão, no mínimo, R$1.302, equivalente ao salário mínimo vigente, e, no máximo, R$ 2.230,97.

Tabela base para cálculo de seguro-desemprego é atualizada Foto: Amanda Perobelli/Reuters

A atualização dos cálculos para cada faixa salarial leva em conta o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que foi de 5,93% em 2022, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Confira os valores do seguro-desemprego 2023