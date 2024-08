Sem desperdício: Electrolux te ajuda a ter eletrodomésticos mais eficientes em casa

Não importa onde você está, sua idade, ofício, composição familiar ou estilo de vida: o fato é que todos nós precisamos de alguns produtos essenciais para realizar tarefas simples em nosso dia a dia, como é o caso dos eletrodomésticos. Hoje, 94,8%* dos lares brasileiros têm pelo menos uma geladeira, e 88,1%*, uma lavadora, por exemplo. E, com tantos desses produtos em funcionamento todos os dias, talvez você já tenha se perguntado sobre os impactos para o planeta. E se houvesse uma maneira de reduzir esse impacto ambiental por meio da escolha de eletrodomésticos mais eficientes que reduzem o desperdício de energia e água?

Electrolux EcoPlus reúne uma seleção de seus produtos mais eficientes em energia elétrica e água para ajudar os consumidores a encontrar sua versão “mais consciente" Foto: Electrolux/Divulgação

Essa é a proposta do Electrolux EcoPlus. Seguindo o propósito de que quem escolhe viver em um mundo melhor não joga nada fora, a marca reuniu uma seleção de seus produtos mais eficientes em energia elétrica e água para ajudar os consumidores a encontrar sua versão “mais consciente”. As seis categorias escolhidas – refrigeradores, frigobares, ares-condicionados, purificadores de água, máquinas de lavar roupa e lava-louças – permitem que o consumidor tome uma decisão de compra mais consciente, baseada na transparência das informações e passe a enxergar os eletrodomésticos para além da praticidade, mas, também, como ferramenta para uma vida mais sustentável. A seleção dos produtos considera métodos de medição com verificação externa, baseados no Programa Brasileiro de Etiquetagem Energética, por exemplo.

“Estamos na vanguarda da sustentabilidade no setor, graças a um jeito de pensar que chamamos de ‘Para o melhor 2030′, um programa com metas ousadas apoiadas pela ciência e pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), rumo à circularidade e à neutralidade climática. Dentro dessa organização de pensamento, trabalhamos em três frentes: a sustentabilidade das nossas pessoas e operações, a redução de impacto e aumento da eficiência dos produtos e, por fim, a criação de uma conexão desses eletrodomésticos com o consumidor, para que se tornem ferramentas valiosas nas experiências do dia a dia e estimulem um estilo de vida mais sustentável e consciente”, destaca Leandro Jasiocha, CEO do Electrolux Group na América Latina.

O caminho adotado pela marca reflete o mercado: mais de 90% dos consumidores querem um estilo de vida mais consciente e sustentável, e isso também inclui o uso de eletrodomésticos eficientes em casa, segundo estudo feito no ano passado pelo próprio Electrolux Group. O dado reforça que a sustentabilidade não é apenas um movimento social, mas uma tendência de consumo cada vez maior. Também, segundo estudos de “análise de ciclo de vida” (life cycle analisys, em inglês) realizados pelo Grupo, 85% do impacto climático dos eletrodomésticos está em sua fase de uso, ou seja, na casa do consumidor, influenciado pela longa vida útil dos produtos, que em média podem durar 10 anos ou mais.

“Não é novidade que o consumidor está interessado em fazer escolhas melhores para si e para o planeta, mas, enquanto marca, devemos refletir se estamos oferecendo a facilidade e a educação necessárias para que isso aconteça. E esse é um dos objetivos do Electrolux EcoPlus: ajudar esse público a escolher os produtos mais eficientes que possam ser utilizados de maneira correta. No caso da Electrolux, além de facilitar essa escolha, temos aprimorado nossa plataforma de pós-venda, o Electrolux Cuida, que oferece manuais dos produtos para uma utilização mais consciente tanto para o planeta como para a própria vida útil do produto”, explica João Zeni, diretor de Sustentabilidade do Electrolux Group América Latina.

Comunicação transparente

A marca aposta em uma comunicação cada vez mais próxima, reforçando a mensagem de que todos os produtos desenvolvidos pela empresa são pensados em economizar água, reduzir o consumo de energia e ampliar a utilização de materiais reciclados em sua composição, além de ter tecnologias embarcadas que evitam o desperdício de alimentos e prolongam a vida das roupas. Somada a isso, a produção desses eletrodomésticos ocorre em fábricas que utilizam energia 100% renovável, são zero aterro e utilizam água de reúso.

Entre os produtos que fazem parte da linha, estão a geladeira Frost Free Inverter, que é considerada a geladeira brasileira mais econômica do segmento de multidoors, uma vez que conta com tecnologia Inverter que mantém a temperatura mais estável, garantindo condições ideais para preservar os alimentos e uma redução de até 47%** de energia. Outro exemplo dessa seleção é a máquina de lavar perfect care. Esse produto oferece uma economia de até 72 litros*** de água e 8% de energia em cada ciclo de lavagem. Além disso, conta com a função reutilizar água, que ajuda no uso da água do pós-lavagem para outros fins, como lavar o chão, por exemplo.

“É importante que o consumidor entenda que um produto com funções que contribuem com a sustentabilidade não apenas diminui custos no fim do mês, mas ajuda a contribuir para reduzir o impacto climático para toda a sociedade. Um refrigerador com consumo menor de energia vai resultar, ao longo da vida média desse produto, em uma economia financeira e menor impacto ambiental exponenciais significativos. Além disso, somos a primeira empresa a trazer esse nível de transparência e facilidade ao consumidor, sendo também a primeira a dar evidência ao atributo de eficiência energética”, completa João.

Para possibilitar uma comunicação mais fácil e transparente com os consumidores e melhores experiências durante a jornada de compra, a marca incluiu um filtro e símbolos nos produtos para que sejam identificados de maneira fácil pelo consumidor, além de uma página dedicada do projeto, na qual é possível conhecer a iniciativa e realizar escolhas mais conscientes no momento da compra de um novo eletrodoméstico.

*fonte: Kantar

**em relação ao mínimo para a classificação A do Inmetro. Consulte a porcentagem de redução de consumo de cada modelo no site electrolux.com.

***em comparação ao consumo de água de lavadoras da mesma capacidade (11Kg), segundo tabela de eficiência energética do INMETRO para lavadoras automáticas front load, edição junho 2024.